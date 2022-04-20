مصادر: بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا خلال أيام

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة، عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لصالح أوكرانيا بنفس حجم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة "رويترز"، ذكر مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أنه من المتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريبا، لكن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد.

وفي وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة سترسل مزيداً من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله في وقت سابق مع حلفاء غربيين لمناقشة الغزو الروسي.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار لكييف،بينها أنظمة مدفعية وقذائف مدفعية وناقلات جنود مدرعة وزوارق دفاع ساحلي ذاتية القيادة، لتوسع نطاق العتاد الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا ليشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وحال إعلان المساعدات كما هو متوقع، سيرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن شركاء أوكرانيا زودوها بطائرات عسكرية إضافية وقطع غيار لإصلاح أخرى في ترسانة كييف التي تضررت أو لا تعمل.

وتحدت أوكرانيا توقعات الحلفاء والخبراء العسكريين ليس فقط من خلال الحفاظ على قواتها الجوية عاملة بعد ما يقرب من شهرين من بدء الغزو الروسي، ولكن بإصلاح الطائرات بالفعل والإضافة إلى مخزونها على ما يبدو.

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي تفاصيل عن الدول التي قدمت طائرات، لكنه أقر بحدوث عمليات نقل جديدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن أوكرانيا لديها طائرات مقاتلة قابلة للتشغيل أكثر مما كان عليه الأمر قبل أسبوعين.