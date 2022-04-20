حيرة بسبب الطقس.. الأرصاد: بدء استقرار الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الجميع فى هذه الفترة، يعيش حالة من الحيرة بسبب التغيرات الجوية، مؤكدة " شويه حر وشويه برد" والجميع يتساءل " نلبس صيفى ولا شتوي" موضحة أنه فى فترات النهار من الممكن ارتداء ملابس خفيفة ولكن فى الليل يجب الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية، أو ارتداء جاكت.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن درجات الحرارة فى الفترة الصباحية والليلية، يكون فيها فارق كبير يصل لـ 12 و 14 درجة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية ستبدأ في الاستقرار مع بداية الأسبوع المقبل.



ولفتت إلى أن الجميع عليه توخى الحذر فى هذه الفترة، لتجنب الإصابة بـ نزلات البرد، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية مستمرة لـ بعد أعياد شم النسيم.

وكشفت أن البلاد تشهد انخفاض ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام بحوالى ثلاث أو أربع درجات، أن اليوم درجات الحرارة منخفضة عن أمس بدرجتين، وسيكون هناك شعور بهذا الانخفاض فى فترات الليل.

وتابعت سيكون هناك نشاطا للرياح وتتراوح سرعتها بين 30 : 40 كم فى الساعة وهو ما يشعر ببرودة الجو لافتة إلى أن الطقس معتدل خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ولكنه مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.



