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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

صدى البلد

أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و السكان، منشور جديدا إلى مديري مديريات الشئون الصحية، بالعمل على الرصد المبكر لمرض جديد يصيب الكبد دون سبب معروف حتى الآن، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني إصابة 74 حالة بإلتهاب كبدي غير معروف السبب  في المملكة المتحدة وإيرالند الشمالية بالإضافة لـ3 حالات في اسبانيا.

كما وجه قطاع الطب الوقائي، المنشور إلى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس المؤسسة العلاجية.

وأضاف منشور الطب الوقائي، أن جميع الإصابات التي تم إعلانها من منظمة الصحة العالمية من التهاب الكبد الوبائي غير المعروف اسبابه يصيب فئة الأطفال عمر 11 الي 13 عام وتم إجراء 6 حالات زراعة كبد ،ولايوجد اي وفيات حتي تاريخ 11 ابريل 2022. 

وأوضح منشور الطب الوقائي ، إن الحالات التي تم رصدها في  اسبانيا والمملكة المتحدة وإيرالند الشمالية لا يوجد لها تاريخ سفر قبل الإصابة بالمرض الغامض وتم استبعاد الاصابة بانوع فيروسات الكبد ( A-B-C-D-E).

 وحول أعراض الإلتهاب الكبدى غير معروف الاسباب قال منشور الطب الوقائي إن الأعراض تتمثل في التالي:

ارتفاع في انزيمات الكبد بشكل ملحوظ 

القئ

الاسهال 

الم في البطن

يأتي هذا المنشور في إطار خطة الترصد الوبائي التي تتبعها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان  لمتابعة أي تطورات فيما يخص الوضع الوبائي العالمي. 

منشور الوقائي 

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