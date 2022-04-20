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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الالتهاب الكبدي في بريطانيا| الصحة : لم نكتشف أي حالات بمصر

صدى البلد

علق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان علي  منشور إدارة الطب الوقائي الي مديريات الصحة بالمحافظات بشأن التعريف بالالتهاب الكبدي الذي ظهر في المملكة المتحدة وإيرالند قائلا: إنه لم يتم إكتشاف أي حالات حتي الآن في مصر.

وتابع في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” إن منشور الطب الوقائي بناء علي نشرة من منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء في المنظمة ، حيث أنه من القواعد المتعارف عليها عندما يتم  الإعلان عن أي فيروس أو وباء أو أمور خاصة بالصحة  ، تقوم منظمة الصحة العالمية بإخطار الدول الأعضاء من أجل الحصر والترصد .

جاء ذلك في إطار خطة الترصد الوبائي التي تتبعها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان  لمتابعة أي تطورات فيما يخص الوضع الوبائي العالمي.

منشور الطب الوقائي 

وكان  قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و السكان،قد اصدر منشور جديدا إلى مديري مديريات الشئون الصحية، موجها الى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس المؤسسة العلاجية، بالترصد المبكر لمرض جديد يصيب الكبد دون سبب معروف حتى الآن  ، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني إصابة 74 حالة بإلتهاب كبدي  غير معروف السبب  في المملكة المتحدة وإيرالند الشمالية  بالإضافة الي 3 حالات في اسبانيا .

وأضاف منشور الطب الوقائي ،  إن جميع الإصابات  التي تم إعلانها من منظمة الصحة العالمية من التهاب الكبد الوبائي الغير معروف اسبابه من فئة الأطفال عمر 11 الي 13 عام  وتم إجراء 6 حالات زراعة كبد ،ولايوجد اي وفيات حتي تاريخ 11 ابريل 2022 ،

وأوضح منشور الطب الوقائي ، إن الحالات التي تم رصدها في  اسبانيا المملكة المتحدة وإيرالند الشمالية لا يوجد لها تاريخ سفر قبل الإصابة بالمرض الغامض وتم استبعاد الاصابة بانوع فيروسات الكبد ( A-B-C-D-E)

وحول الأعراض لإلتهاب الكبد غير معروف الاسباب قال منشور الطب الوقائي إن الأعراض تتمثل في التالي

ارتفاع في انزيمات الكبد بشكل ملحوظ

القئ

الاسهال

الم في البطن

في إطار خطة الترصد الوبائي التي تتبعها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان  لمتابعة أي تطورات فيما يخص الوضع الوبائي العالمي .

 

أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و السكان، منشور جديدا إلى مديري مديريات الشئون الصحية، موجها الى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس المؤسسة العلاجية، بالترصد المبكر لمرض جديد يصيب الكبد دون سبب معروف حتى الآن  ، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني إصابة 74 حالة بإلتهاب كبدي  غير معروف السبب  في المملكة المتحدة وإيرالند الشمالية  بالإضافة الي 3 حالات في اسبانيا .

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