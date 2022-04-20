أمّ تنقذ حياة ابنها من السجن في محكمة جنايات المحلة

انتابت حالة من الحزن والوجع أمًا في العقد الخامس من عمرها وبكت أمام قضاة محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية سعيا لإنقاذ إبنها من السجن بعدما سبق له الاعتراف بسرقتها تحت تهديد السلاح في الطريق العام.

وكانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، قضت ببراءة المتهم رمضان رمضان سلامة في القضية رقم 437 جنايات ثالث المحلة، المقيدة برقم 28 كلي شرق طنطا والمتهم فيها بسرقة والدته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق العام.

جاء حكم البراءة بعدما حضرت والدة المتهم” المجني عليها” أمام هيئة المحكمة وبكت بالدموع، وتوسلت للقاضي، بأن يخرج نجلها من محبسه، ونفت عنه إرتكابه لواقعة السرقة بالإكراه، وأعلنت أيضاً تنازلها عن الحق المدني.

وكشفت الأم المجني عليها أمام المحكمة أن نجلها كان يريد الإرتباط، بإحدي الفتيات، ولكنها رفضت ذلك، وعللت على ذلك، أنها هي من تستحق الحبس بدلاً منه كونها من تسببت في حبسه.

وإستجابت هيئة المحكمة إلى طلب الأم وقضت ببراءة المتهم، من التهمة المنسوبة وإليه، ورد القاضي على الأم بقولة "لقد أنقذتية من السجن" موجها كلامة إلى المتهم ببر والدته والعمل على طاعتها، وتلبية طلباتها، وأوامرها، لافتا أن بر الأم من أعظم الفضائل والجنة تحت أقدام الأمهات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة والدته تحت تهديد السلاح في الطريق العام.