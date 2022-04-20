عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمّ تنقذ حياة ابنها من السجن في محكمة جنايات المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتابت حالة من الحزن والوجع أمًا في العقد الخامس من عمرها وبكت أمام قضاة محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية سعيا لإنقاذ إبنها من السجن بعدما سبق  له الاعتراف بسرقتها تحت تهديد السلاح في الطريق العام.

إسرائيل تقرر فرض إغلاق في الضفة الغربية وقطاع غزة

وكانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، قضت ببراءة المتهم رمضان رمضان سلامة في القضية رقم 437 جنايات ثالث المحلة، المقيدة برقم 28 كلي شرق طنطا والمتهم فيها بسرقة والدته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق العام.

جاء حكم البراءة بعدما حضرت والدة المتهم” المجني عليها” أمام هيئة المحكمة وبكت بالدموع، وتوسلت للقاضي، بأن يخرج نجلها من محبسه، ونفت عنه إرتكابه لواقعة السرقة بالإكراه، وأعلنت أيضاً تنازلها عن الحق المدني.

بيطري الغربية: تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وكشفت  الأم المجني عليها أمام المحكمة أن نجلها كان يريد الإرتباط، بإحدي الفتيات، ولكنها رفضت ذلك، وعللت على ذلك، أنها هي من تستحق الحبس بدلاً منه كونها من تسببت في حبسه.

وكيل تعليم الغربية يكرم المتفوقين في ورش البيولوجيا الحيوية بطب القوات المسلحة

وإستجابت هيئة المحكمة إلى طلب الأم وقضت ببراءة المتهم، من التهمة المنسوبة وإليه، ورد القاضي على الأم بقولة "لقد أنقذتية من السجن" موجها كلامة إلى المتهم ببر والدته والعمل على طاعتها، وتلبية طلباتها، وأوامرها، لافتا أن بر الأم من أعظم الفضائل والجنة تحت أقدام الأمهات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة والدته تحت تهديد السلاح في الطريق العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

الشيطان 2.. بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "لا يقهر"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة: حال رفض فيفا سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

بمشاركة النني.. أرسنال يتعادل مع تشيلسي 2-2 في الشوط الأول من ديربي لندن

موضوعات متعلقة

بيطري الغربية: تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: «صدى البلد» تكشف الحقائق في حلقة خاصة من شمال سيناء.. فيديو

21 شهرا داخل القضبان..متى تخرج حنين حسام فتاة التيك توك من محبسها؟

بـ حرم 5 كيلو|أحمد موسى: مطار العريش على وشك الانتهاء من تطويره..فيديو

تيام مصطفى قمر يحصل على 98% بالـ "في ار" ضمن لعبة "نجوم السماء".. فيديو

7 دول تجتمع في الأردن غدا.. العالم العربي يدين الاحتلال ويدعم للقدس

يجعلك أكثر رضا عن حياتك.. فوائد الاستغناء عن الهاتف الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ