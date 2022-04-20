من الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة مستعرضة رشاقتها، اثناء تأديتها التمرينات الرياضية الشاقة، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.



ياسمين صبرى كانت قد قدمت أحدث أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" فى شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك فى بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.