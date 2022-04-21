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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعتمد على الطاقة الشمسية.. الرئيس السيسي يتابع شرحا لطريقة العمل بمزرعة الفرافرة..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح أحد المهندسين، عن طريقة العمل بمزرعة الفرافرة، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية.

في سياق متصل، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بجولة تفقدية فجر اليوم، الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مزرعة الفرافرة بدء موسم حصاد القمح القمح الطاقة الشمسية

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