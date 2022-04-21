لأول مرة.. ناسا ترصد خسوف الشمس من سطح المريخ

يظهر قمر المريخ الصغير والذي يعرف باسم "فوبوس" بشكل واضح على وجه الشمس في لقطات كسوف دراماتيكية التقطتها المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا.

كانت المركبة المثابرة الباحثة عن الحياة قد نالت استراحة في 2 أبريل من سعيها للوصول إلى دلتا نهر الكوكب الأحمر القديم، حتى استأنفت عملها من جديد وتم الإعلان عن وصولها بنجاح بالأمس لمراقبة القمر الصغير يمر عبر الشمس.



قال مسؤولون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا ، والذي يدير مهمة المثابرة: "يمكن أن تساعد هذه الملاحظات العلماء على فهم مدار القمر بشكل أفضل وكيف تسحب جاذبيته سطح المريخ ، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل قشرة الكوكب الأحمر وغطائه".

فيما رصدت مركبات أخرى على كوكب المريخ ، مثل كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا ، كسوفًا للشمس، وقال أعضاء فريق المهمة إن اللقطاتالجديدة من كاميرا Perseverance Mastcam-Z توفر أقوى عرض حتى الآن لمثل هذا الحدث ، حيث تتميز بمعدل إطار مرتفع لم يتماستخدامه من قبل على سطح المريخ.

قالت راشيل هوسون من شركة Malin Space Science Systems في سان دييغو ، أحد أعضاء فريق Mastcam-Z ، في بيان فيديوالكسوف : "كنت أعلم أنه سيكون جيدًا ، لكنني لم أتوقع أن يكون هذا مذهلاً".



فوبوس أصغر بحوالي 157 مرة من قمر الأرض ، وهو أحد قمرين صناعيين طبيعيين للمريخ. الآخر ، ديموس ، أصغر من فوبوس. يعتقد العلماء أن الجسمين المتكتلين قد يكونان كويكبات سابقة تم التقاطها بواسطة جاذبية المريخ.

يقول الباحثون إن فوبوس في دوامة موت فوق المريخ ومن المرجح أن تصطدم بسطح الكوكب الأحمر في بضع عشرات الملايين من السنين.