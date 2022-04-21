عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. ناسا ترصد خسوف الشمس من سطح المريخ

صدى البلد

يظهر قمر المريخ الصغير والذي يعرف باسم "فوبوس" بشكل واضح على وجه الشمس في لقطات كسوف دراماتيكية التقطتها المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا.

كانت المركبة المثابرة الباحثة عن الحياة قد نالت استراحة في 2 أبريل من سعيها للوصول إلى دلتا نهر الكوكب الأحمر القديم، حتى استأنفت عملها من جديد وتم الإعلان عن وصولها بنجاح بالأمس لمراقبة القمر الصغير يمر عبر الشمس.
 

txt

لمشاعرهن الجياشة.. النساء أقل حظًا في الترقية من الرجال

txt

اكتشاف نوع جديد من الانفجار النجمي قادر على تدمير الأهرامات

قال مسؤولون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا ، والذي يدير مهمة المثابرة: "يمكن أن تساعد هذه الملاحظات العلماء على فهم مدار القمر بشكل أفضل وكيف تسحب جاذبيته سطح المريخ ، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل قشرة الكوكب الأحمر وغطائه".

فيما رصدت مركبات أخرى على كوكب المريخ ، مثل كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا ، كسوفًا للشمس، وقال أعضاء فريق المهمة إن اللقطاتالجديدة من كاميرا Perseverance Mastcam-Z توفر أقوى عرض حتى الآن لمثل هذا الحدث ، حيث تتميز بمعدل إطار مرتفع لم يتماستخدامه من قبل على سطح المريخ.

قالت راشيل هوسون من شركة Malin Space Science Systems في سان دييغو ، أحد أعضاء فريق Mastcam-Z ، في بيان فيديوالكسوف : "كنت أعلم أنه سيكون جيدًا ، لكنني لم أتوقع أن يكون هذا مذهلاً".
 

txt

في ثوان معدودة.. نقل طبيب من الأرض إلى الفضاء

txt

علماء يتوصلون أخيرا إلى مكان عيش الكائنات الفضائية

فوبوس أصغر بحوالي 157 مرة من قمر الأرض ، وهو أحد قمرين صناعيين طبيعيين للمريخ.  الآخر ، ديموس ، أصغر من فوبوس.  يعتقد العلماء أن الجسمين المتكتلين قد يكونان كويكبات سابقة تم التقاطها بواسطة جاذبية المريخ.

يقول الباحثون إن فوبوس في دوامة موت فوق المريخ ومن المرجح أن تصطدم بسطح الكوكب الأحمر في بضع عشرات الملايين من السنين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

لمشاعرهن الجياشة.. النساء أقل حظًا في الترقية من الرجال

اكتشاف نوع جديد من الانفجار النجمي قادر على تدمير الأهرامات

يجعلك أكثر رضا عن حياتك.. فوائد الاستغناء عن الهاتف الذكي

الرسم بالنار.. العثور على لوحات حجرية بـ نقوش غريبة عمرها 15000 عام

في ثوان معدودة.. نقل طبيب من الأرض إلى الفضاء

علماء يتوصلون أخيرا إلى مكان عيش الكائنات الفضائية

أغنى رجل في العالم لا يمتلك منزلا ويعيش عند أصدقائه

حرب الاستحواذ.. ماسك مستعد للاقتراض من أجل السيطرة على تويتر

ترشيحاتنا

"ستار".. لينكولن تطرح 3 طرازات كهربائية جديدة بحلول 2025.. صور وفيديو

بيرلو المصري.. ماذا قدم محمد النني أمام تشيلسي ليبهر الجميع ؟

وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى عن منصبها مؤقتا لرعاية زوجها المريض

بقيمة 800 مليون دولار.. بايدن يعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

عمدة ماريوبول: وجود 100 ألف شخص داخل المدينة المحاصرة

الرئيس يتفقد منطقة توشكي فجراً ويشهد بدء موسم حصاد القمح |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

أعلى إنتاجية.. إجراءات الزراعة لتوريد أكبر قدر من القمح العام الجاري

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ