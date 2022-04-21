عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في رمضان.. التحريات: سيدة البحر الأحمر أدارت شقتها لـ الدعارة بالساعة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

باشرت جهات التحقيق في البحر الأحمر، التحقيقات في واقعة ضبط سيدة أدارت شقتها السكنية لممارسة أعمال الدعارة خلال شهر رمضان.

وطلبت جهات التحقيقات، تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر حول الواقعة، كما قررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فتاة البلكونة.. قصة فيديو 29 ثانية حبس أنفاس رواد الفيسبوك

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب في البحر الأحمر، قيام السيدة بعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، قيام السيدة المذكورة بإدارة شقتها لتسهيل عمليات الدعارة والأعمال المنافية للآداب، واستقبال راغبي المتعة الحرام دون تمييز خلال شهر رمضان الكريم.

وجرى ضبط المتهمة من قبل الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، وذلك داخل شقتها حال ممارستها الرذيلة مع شخص مقابل 500 جنيه للساعة الواحدة.

وكان ضباط مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنوا من ضبط سيدة بتهمة إدارة شقتها السكنية في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات في مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمود عبد الوهاب، معاون مباحث الآداب، من ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

وقد وردت معلومات للعقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، تفيد برصد سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب في شهر رمضان الكريم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة.

الفيش الجنائي لـ موكا حجازي المتهمة بممارسة أعمال منافية للآداب

حصل “صدى البلد” على صورة الفيش الجنائي للمتهمة موكا حجازي، وذلك في اتهامها بممارسة أعمال منافية الآداب.

وكانت محكمة الطفل، صرحت باستخراج فيش جنائي للمتهة، يفيد باعتيادها على ممارسة الدعارة من عدمه بناء على طلب الدفاع.

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المتهمة نانسي أيمن صبحي ليس لها أحكام جنائية سابقة.

وكانت محكمة الطفل بالجيزة، قررت تأجيل جلسات استئناف موكا حجازي، على حكم حبسها سنة، في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، وكانت محكمة الأحداث، قضت بحبس موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن موكا أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت موكا حجازي إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
 

البحر الأحمر اخبار الحوادث ممارسة الدعارة سيدة البحر الأحمر دعارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بينهم أطفال.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

تشيع جثامين 3 أشقاء بدمياط عصرا.. وأهالي أم الرزق ينتظرون الجنازة

ترشيحاتنا

بالتزامن مع شم النسيم.. ارتفاع سعر البيض البلدي وانخفاض الأبيض 4 جنيهات للطبق

صلاة التهجد وقيام الليل.. تعرف على الفرق بينهما

سفير مصر فى كوبنهاجن يقيم مأدبة إفطار على شرف أسقف الكنيسة القبطية

موعد ليلة القدر ثابت أم متحرك ولماذا أخفاها الله عن الناس؟

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

في رمضان.. التحريات: سيدة البحر الأحمر أدارت شقتها لـ الدعارة بالساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ