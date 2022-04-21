في رمضان.. التحريات: سيدة البحر الأحمر أدارت شقتها لـ الدعارة بالساعة

باشرت جهات التحقيق في البحر الأحمر، التحقيقات في واقعة ضبط سيدة أدارت شقتها السكنية لممارسة أعمال الدعارة خلال شهر رمضان.

وطلبت جهات التحقيقات، تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر حول الواقعة، كما قررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب في البحر الأحمر، قيام السيدة بعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، قيام السيدة المذكورة بإدارة شقتها لتسهيل عمليات الدعارة والأعمال المنافية للآداب، واستقبال راغبي المتعة الحرام دون تمييز خلال شهر رمضان الكريم.

وجرى ضبط المتهمة من قبل الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، وذلك داخل شقتها حال ممارستها الرذيلة مع شخص مقابل 500 جنيه للساعة الواحدة.

وكان ضباط مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنوا من ضبط سيدة بتهمة إدارة شقتها السكنية في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات في مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمود عبد الوهاب، معاون مباحث الآداب، من ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

وقد وردت معلومات للعقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، تفيد برصد سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب في شهر رمضان الكريم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة.

الفيش الجنائي لـ موكا حجازي المتهمة بممارسة أعمال منافية للآداب

حصل “صدى البلد” على صورة الفيش الجنائي للمتهمة موكا حجازي، وذلك في اتهامها بممارسة أعمال منافية الآداب.

وكانت محكمة الطفل، صرحت باستخراج فيش جنائي للمتهة، يفيد باعتيادها على ممارسة الدعارة من عدمه بناء على طلب الدفاع.

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المتهمة نانسي أيمن صبحي ليس لها أحكام جنائية سابقة.

وكانت محكمة الطفل بالجيزة، قررت تأجيل جلسات استئناف موكا حجازي، على حكم حبسها سنة، في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، وكانت محكمة الأحداث، قضت بحبس موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن موكا أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت موكا حجازي إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

