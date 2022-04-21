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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس يتفقد منطقة توشكي فجراً ويشهد بدء موسم حصاد القمح |صور

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الاكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يتفقد منطقة توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكي
الرئيس السيسي منطقة توشكي حافظة أسوان موسم حصاد القمح بسام راضي

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