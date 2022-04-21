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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 بدائل صحية أفضل من الزبدة للطبخ والخبز

صدى البلد

من السندويشات والبيتزا إلى الكعك والبراونيز.. تستخدم  الزبدة لصنع الصلصات وكذلك في قلي وتحميص الأطعمة والوجبات الخفيفة. 

وتعد الزبدة واحدة من أهم منتجات الألبان المتوفرة على نطاق واسع سواء كنت ترغب في دهنها على الخبز والسندويشات، أو ترغب في استخدامها بدلاً من الزيت للطهي.

وإليك الكثير من الأسباب التي قد تدفع إلى الابتعاد عن استخدام الزبدة في الطهي والخبز والذي يتسبب الكثير منها في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم. 

تعد الزبدة غنية بالدهون المشبعة ، والتي قد تسد الشرايين وتؤدي إلى تراكم الترسبات عند تناولها بشكل يومي وبإفراط فيما يلي ثلاثة بدائل أو بدائل صحية للزبدة قد تستخدمينها أثناء الطهي والخبز

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1. السمن 

السمن هو نوع من الزبدة المصفاة التي يتم تسخينها إلى 120 درجة مئوية بعد تبخر الماء ، مما يؤدي إلى تحول مادة اللبن الصلبة إلى اللون البني. تعزز هذه العملية النكهة الغنية للسمن ويقال أيضًا أنها تزيد من مستوى مضادات الأكسدة فيه. 

يمكن استخدام السمن تمامًا مثل الزبدة في الشواء والتحميص ، ولكن قد يحتوي على رطوبة أكثر من الزبدة عند استخدامه في الخبز

2. زيت جوز الهند

 

يحمل  زيت جوز الهند عددًا من الفوائد الصحية لقمع الشهية وتحسين مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد. وهو يحسن المناعة 

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات

زيت الزيتون

 

 يعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا للدهون الصحية ، والتي يقال أيضًا أنها توفر فوائد وقائية للقلب. لكل كوب من الزبدة تستخدمه في الوصفة ، يمكنك استبدالها بثلاثة أرباع كوب من زيت الزيتون. 

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