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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار جاك j7 موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار جاك j7 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تصل إلى 22.9 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.

جاك j7 موديل 2022

دعمت السيارة جاك j7 موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، ومثبت سرعة، علاوة على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة لحساسات حركة امامية وخلفية مع كاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز.

جاك j7 موديل 2022

وتضم السيارة جاك j7 موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها مثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية رصد النقاط العمياء، ونظام صوتي يتراوح بين 6 و 8 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 10.4 بوصة.

جاك j7 موديل 2022

وزودت السيارة جاك j7 موديل 2022 بفرامل يد كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ولوحة عدادات قياسية 7 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي.

جاك j7 موديل 2022

وتستمد السيارة جاك j7 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 

أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى  DELUXE جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 369.9 ألف جنيه بدلًا من 347 الف جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 399.9 ألف جنيه بدلًا من 377 الف جنيه.

جاك جاك J7 موديل 2022 السيارة جاك J7 موديل 2022 أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022

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