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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي صبحي : والدي كان يسوّق لكل حفلات أم كلثوم | فيديو

الفنان مجدي صبحي
الفنان مجدي صبحي

كشف الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي أسرار لأول مرة تكشف علي شاشات التليفزيون عن عائلته.

وقال «صبحي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "نص الحدوتة" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن والده كان يعمل مدير فرقة الفنان الراحل يوسف وهبي، وعمل أيضا مدير التسويق في هيئة المسرح القومي بعد الثورة.

وأوضح الفنان مجدي صبحي أن والده هو من كان يقوم بالتسويق لجميع حفلات الفنانه أم كلثوم، مشيرا إلى أن والده كان لديه علاقات كثيرة بالمسؤولين وكان يستطيع أن يخدم الجميع بكل سهولة ويسر.

وتابع مجدي صبحي أنه لم يكن طفل شقي في الماضي ولكنه كان يحب الهدوء منذ صغره وكان يحب قراءة الروايات والكتب حتي ينمي خياله.

وأشار إلى أن والده كان دائما يصطحبه معه للمسرح حتي يشاهد الأعمال الفنية التي تعرض في ذلك الوقت.

 

يوسف وهبي محمد صبحي الفنان محمد صبحى الفنانة أم كلثوم مجدي صبحي

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