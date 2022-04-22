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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر شراء وبيع الريال السعودي اليوم الجمعة 22-4-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصرى عند 4.94جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى المتحدة نحو 4.94جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( التجارى الدولي CIB،بلوم ،فيصل الاسلامي،المشرق، HSBC،المصرف العربي الدولي) 4.93جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك(مصر ،الأهلي) نحو 4.93جنيه للشراء و 4.95جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.92جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  فى بنوك( قناة السويس ،الإسكندرية،الإمارات دبى الوطني) 4.91جنيه للشراء و 4.96 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بنك كريدى أجريكول نحو 4.89جنيه للشراء و4.95جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك قطر الوطني 4.89جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.
 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  بنك التنمية الصناعية نحو 4.86جنيه للشراء و4.94جنيه للبيع.
 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول 4.86جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العربي الافريقي الدولي نحو 4.81جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع .

 وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (أبوظبي التجاري ،الكويت الوطني) نحو 4.81جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.80جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 4.78جنيه للشراء و 4.97جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف المتحد نحو 4.78جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع.
 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك العقارى المصري العربي) نحو 4.78جنيه للشراء و 4.93جنيه للبيع.
 

أعلى سعر للشراء الريال السعودى

 

ويقدم البنك الأهلى المتحد أعلى سعر للشراء الريال السعودى مسجلا 4.94 جنيه.

 

الريال السعودى سعر صرف الريال السعودي البنك المركزي Real Estate Finance اليوم الجمعة

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