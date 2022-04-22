الأهلي والرجاء الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا:

الترجي - وفاق سطيف، الحادية عشر مساء، عبر قناة beIN sports 4 HD

الرجاء - الأهلي، الثانية عشر “منتصف الليل”، عبر قناة beIN sports 3 HD

دوري أبطال آسيا:

جيونبك هيونداي موتورز - هوانغ آنه جيا لاي، الواحدة ظهرا

سيدني - يوكوهاما إف مارينوس، الرابعة عصرا

فيسيل كوبي - تشيانجراي يونايتد، الرابعة عصرا

القوة الجوية العراقي - الجزيرة الإمارتي، السابعة والربع مساء

شباب الأهلي دبي - أهال - التركمنستاني، السابعة والربع مساء

سباهان اصفهان - باختاكور، السابعة والربع مساء

الشباب السعودي - مومباي الهندي، العاشرة والربع مساء

الغرافة القطري - فولاد الإيراني، العاشرة والربع مساء

التعاون السعودي - الدحيل القطري، العاشرة والربع مساء

الدوري الألماني:

فولفسوبرج - ماينز، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة beIN Sports FR HD 1