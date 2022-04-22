نوبيا تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق

تستعد شركة نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، لإطلاق هاتف جديد في الأسواق العالمية، والذي يعد أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف نوبيا Nubia Red Magic 7 Pro، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم تغطية لونية DCI-P3، ومعدل لمس بتردد 960 هرتز، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، مقاومة للصدمات والخدوش.

مواصفات Nubia Red Magic 7 Pro

وحصل هاتف Nubia Red Magic 7 Pro، على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 166.3 × 77.1 ×10 ملميتر، ويزن حوالي 235 جرام.

ويعمل هاتف نوبيا الجديد Nubia Red Magic 7 Pro، بواسطة معالج كوالكوم المتطور Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام هائلة تصل إلى 16 و 18 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تتراوح ما بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت.

وزودت نوبيا هاتف الألعاب الجديد Nubia Red Magic 7 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Nubia Red Magic 7 Pro، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 135 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 15 دقيقة.

وكما يدعم Nubia Red Magic 7 Pro، مشغلات كتف محسنة تصل إلى 500 هرتز، مع معدل استجابة منخفض وتحسين الصوت والاهتزاز وكذلك تأثيرات الإضاءة للألعاب، ويعتمد كل الهاتفين على نظام التشغيل أندرويد 12، والذي يقدم بعض التعديلات لتقليل أوقات الاستجابة وتحسين الأداء.

سعر Nubia Red Magic 7 Pro



ويتوفر هاتف Nubia Red Magic 7 Pro، في اللون الأسود فقط، مقابل سعر حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 14 و 700 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.