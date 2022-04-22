"كاف" عن موقعة الأهلي والرجاء: "كونوا في الموعد.. الإثارة مضمونة"

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على مواجهة الأهلي والرجاء المغربي المقرر لها الليلة في الثانية عشر صباحا على مركب محمد الخامس، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، البوستر الدعائي لمواجهة الأهلي والرجاء، وعلق: "كونوا في الموعد.. الإثارة مضمونة".

🇲🇦 الرجاء 🆚 الأهلي 🇪🇬

🏟️ ملعب محمد الخامس

🏆 إياب الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚22:00 GMT



كونوا في الموعد.. الإثارة مضمونة! 🔥 pic.twitter.com/eS8fez31o4 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2022

يذكر أن الأهلي تفوق على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام، السبت الماضي.

ويكفي الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، التعادل في لقاء الليلة، لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد .

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات ومحمد مجدي‏"أفشة" وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وبيرسي تاو .

خط الهجوم: صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.