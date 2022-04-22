أخبار التوك شو.. تحذير من ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. وننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 951 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1169 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8880 جنيهات.

الأرصاد: البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، والطقس في فترة النهار يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على محافظات شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة في فترة النهار على جنوب الصعيد.

الاختيار 3 في المقدمة.. تفاصيل الحلقات الـ 20 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان، أحداثا مثيرة، ففي مسلسل الاختيار 3، بحث وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الأول معالجة مشكلات الدولة من جذورها، وذلك في لقائه مع أحد قادة القوات المسلحة، الذي أخبره أنه على اتصال دائم مع أحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي لتسليمه تقديرات الموقف بشكل شخصي.



وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تفاصيل الحلقات الـ20 من مسلسلات رمضان»، وأكد السيسي أنّ مرسي لا بد ان يكون على دراية بكل التفاصيل والمحددات التي تشكل الموقف العام في الدولة، لأن الموقف محرج في مصر والإقليم كله.

بالتزامن مع الأعياد.. تحذير من زيادة أعداد إصابات كورونا| فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة الأسبق بجامعة عين شمس، إنه وفقا لدراسة نشاط فيروس كورونا على مدار الفترات الماضية تمت ملاحظة أن الفيروس ينتشر بشكل أكبر مع المواسم والأعياد، والمناسبات التي تتطلب تكدسات بتجمعات كبيرة، مشيرا إلى أن مصر مقبلة على مجموعة من الأعياد تحمل فرصا كثيرة للتجمعات .

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تخوفات من التجمعات والأماكن المغلقة، والتي من الممكن أن يكون بداخلها مصاب بالفيروس ومن ثم يتسبب في عدوى غيره، مشددا على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه المناسبات تحسبا لأية زيادة مرتقبة.

اعتداءات جديدة من قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالمسجد الأقصى





عرضت فضائية "يورونيوز" مشاهد لاعتداءات جديدة من قوات الاحتلال الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وظهر جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يطلقون النار تجاه الفلسطينين العزل.

وفي سياق آخر، أكد سامح شكري وزير الخارجية ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، خلال مشاركته بالأمس ، في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس



أحمد كريمة: التنمر عمل منكر ويصدر من أشخاص لن تتربى





علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تنمر البعض على الآخر، وقال إن التنمر عمل منكر، موضحًا: "ندين أى شخص متنمر، وفى نفس الوقت نطالب الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بعمل إعلانات وبها حالات إنسانية صعبة بعرض تجميع الأموال".



وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أنه يطالب الدولة بمنع تصوير المواطنين التى تعانى من مشكلات صحية، والظهور فى الإعلانات، وذلك للحفاظ على مشاعرها، وخصوصيتها.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22-4-2022





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت مذيعة القناة إن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع 3 درجات عن أمس، فدرجات الحرارة أمس سجلت 26، واليوم تسجل 29 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

مطروح الصغرى 13 والعظمى 23



خبير تربوي تقدم روشتة لأوليا الأمور لتهيئة الطفل للامتحانات.. فيديو





قالت ولاء شبانة، خبير التربوي واستشاري علم النفس، إن كل توقيت في السنة الدراسية وله ترتيباته الخاصة، موضحة أن والبيت تساعد الطالب على ترتيب الذهن والوقت، والأسرة عليها عامل كبير في ترتيب الوقت وتهيئة الظروف للطفل حتى وصوله للثانوية العامة.

وأضافت ولاء شبانة، خلال لقائها بـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطفل عامل امتصاص كبير لكل ما يجده داخل أسرته، وعلى الأخص هذا الجيل الذي لديه استعداد كبر لامتصاص السلبيات، مشيرة إلى أن أولياء الأمور عليهم أن يدركوا بأن الطلاب أصبحوا غير مهيئين لاستقبال الأوامر من أولياء أمورهم، وهي ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معهم.

أسامة ربيع: تطوير القطاع الجنوبي للقناة يتم بخطى ثابتة وسينتهي في يوليو 2023





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقًا على أخر مستجدات تطوير القطاع الجنوبي للقناة، إن المشروع يتم بخطى ثابتة وسينتهي في شهر يوليو من العام المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى جزئين الأول في بحيرات المرة الصغرى 10 كم من الكيلو 122 لـ 132، حيث تم الانتهاء من العمل في هذا الجزء بنسبة 21 %، أما الجزء الثاني من الكيلو 132 لـ 162 ترقيم القناة تم إنجاز حوالي 5 مليون كم مكعب بنسبة تصل لـ 28% .



وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أنه تبعًا لمخطط التطوير نقوم بزيادة كراكة كل فترة لإنجاز العمل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر تحدي، معقبًا:" الجزء من الكيلو 122 لـ 162 في جنوب القناة يعتبر أصعب جزء من ناحية القيام بأنشطة الملاحة نظرًا لضيقه ووجود به الكثير من الانحناءات".