القومي للبحوث: تناول الزبيب في رمضان يعالج فقر الدم وسرعة التئام الجروح

قال الدكتور عاصم أنورأبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بـ المركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه يقبل الناس في شهر رمضان على شراء الياميش وخاصة الزبيب ويرجع ذلك لقيمته الغذائية والصحية العالية فهو مصدر قوي ومركز للطاقة حيث يمد الجسم بسعرات حرارية جيدة، واستخداماته المتعددة في إعداد أشهى الأطباق الرمضانية مثل الحلويات التي تعد في رمضان كالقطايف والكنافة والبسبوسة والخشاف كما يدخل في تحضير الأرز بالكبسة والأرز بالخلطة، ويحتوى الزبيب على أنواع مختلفة من العناصر المعدنية مثل الحديد، والنحاس، والكالسيوم، والفوسفور والبوتاسيوم الذى ثبت أنه يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول والفيتامينات مثل فيتامين ب ، ج ، وحمض الفوليك وكاروتينات.

وأضاف "ابوعرب " أن تناول الزبيب بانتظام يعالج فقر الدم ويساعد على سرعة التئام الجروح، كما يحتوى الزبيب على مضادات الأكسدة مثل البولى فينول والألياف التي تساعد في علاج الإمساك وغيرها من العناصر الهامة لجسم الإنسان مثل الدهون والكربوهيدرات، ومن أهم فوائد الزبيب الوقاية من أمراض القلب والسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقوم بحماية خلايا الجسم من التلف. وكذا منع العطش اثناء الصوم، كما يساعد على سرعة الهضم وخاصة بعد فراغ المعدة لمدد طويلة في رمضان.

وتابع: " الزبيب مفيد للكبد والطحال ومدر للبول في الجسم، ومن فوائد الزبيب أيضاً أنه يحمي بشكل كبير من الالتهابات، كما أنه يساعد على الشفاء من الحمى الناتجة عن البكتيريا والفيروسات المختلفة، ويعتبر الزبيب من المقويات الأساسية للعظام والمفاصل، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم تحمي من الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يضم مادة البورون التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل سليم، ويعتبر الزبيب من الوسائل الجيدة لزيادة الوزن بطريقة صحية، وهذا يعود إلى احتوائه على سكريات مفيدة مثل سكر الفاكهة الذي يسمح بزيادة وزن الجسم وتزويده بالطاقة دون زيادة الكوليسترول، فهو مصدر لإمداد الجسم بالطاقة خلال ساعات الصيام".