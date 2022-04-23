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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133.. صور

السيارة الرياضية
السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133

بعد أن كشفت النقاب عن سيارة Eletre SUV المهمة، ستحول لوتس الآن كل تركيزها إلى تجهيز ثاني سيارة كهربائية صينية الصنع، وهي طراز 133 سيدان، لإطلاقها في عام 2023.

 

سيتبع سيارة لوتس تايب 133 اتفاقية لوتس في الحصول على اسم يبدأ بـ "E" في مظهر الإنتاج، سيوفر للعلامة التجارية منافسًا مباشرًا أكثر لسيارة بورشة تايكان ذات الشعبية الكبيرة، والتي أكد رؤساء الشركة أنها واحدة من التأثيرات المعيارية الرئيسية أثناء تطوير Eletre، وذلك على الرغم من اختلاف مواضع السيارتين.

نظرة شاملة على السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133

قال Gavan Kershaw مدير الجودة وسلامة المنتج في Lotus، إن التطوير الديناميكي لـ Eletre كان "حقًا، يقيس النظام الأساسي"، بدلاً من السيارة نفسها، بهدف طرحها بعد ذلك على سيارات Type 133 و Type 134 المستقبلية .

 

أشار Kershawإلى تقنيات التعليق "التحكم النشط في الانقلاب، والتحكم في التخميد المستمر، والتوجيه الخلفي النشط المستقل النابض بالهواء، والهواء النشط باعتبارها ميزات تميز بشكل واضح الهندسة المعمارية الممتازة المصنوعة من الألومنيوم باعتبارها المنصة الأكثر ديناميكية في السيارة. 

نظرة شاملة على السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133

ستعتمد سيارة لوتس تايب 133 على محرك 592 حصانًا ثنائي المحرك من Eletreلمواصفات الإطلاق، وسيكون طراز السيدان منافساً قوياً لسيارة Porsche Taycan GTS، مما يترك مساحة واسعة في الأعلى والأسفل لإضافات أكثر ليونة وأكثر قوة.

نظرة شاملة على السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133

أكد العضو المنتدب لشركة Lotus Matt Windle أن 592 حصانًا "هو المكان الذي نبدأ منه هناك المزيد في المستقبل" من Lotus EVs.

 

من المفهوم أن أعمال التصميم في تايب 133 تقترب من مرحلة تسجيل الخروج بما يتماشى مع خطة Lotusلتسريع الأطر الزمنية لتطوير المنتج، ولكنها لن تأخذ شكل Eletreمنخفض المستوى.

نظرة شاملة على السيارة الرياضية الفاخرة لوتس برايمز تايب 133
Eletre SUV لوتس Lotus Type 134 Porsche

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