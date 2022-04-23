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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين..وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزيرا خارجية البحرين
وزيرا خارجية البحرين وباكستان

أجرى  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني  اليوم، اتصالا هاتفيا مع   حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.


وهنأ وزير الخارجية الوزيرة الباكستانية بمناسبة توليها منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد ولجمهورية باكستان الإسلامية دوام الأمن والاستقرار والازدهار.


وتم خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

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