أحداث مشوقة في ملخص مسلسلات رمضان الحلقة 22

شهدت الحلقة 22 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، ونقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

اكتشفت نيللي كريم، صاحب شنطة المليون جنيه وذلك بمساعدة محمد التاجي، تأسف الرجل لها عن الرعب الذي عاشته وطلب منها ان تأخذ الأموال كتعويض عن ما حدث لها.

وقامت نيللي كريم، بضربه، ورفضت ان تأخذ شنطة الأموال، وأعادتها له، وتركت الفيلا وذهبت.

بينما تم فصل محمد الشرنوبي، وإنهاء التعاقد معه من المسجد الذي يخطب به، وذلك بعد ذكر اسم فاتن في الخطبة، كمثال على شجاعة المرأة.

كما طالب عدد من الحقوقيين، برفع قضية ازدراء أديان على نيللي كريم.

الكبير اوي

شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الأحداث المشوقة الكوميدية.

استعان الكبير بخال هدرس “سليمان عيد” لكي يتخلصوا من الدمية المسحورة، وقرروا تقطيعها ليخرج العفريت منها ومن ثم يلبس العترة “مصطفى غريب” ابن الكبير.

ويفوجئ الكبير اليوم التالي بتصرفات غريبة للعترة فيستعين بالدكتور “بيومي فؤاد” ولكنه يفشل في تشخيصه حتى يقوم العترة بتصرفات مرعبة ويطير في الهواء ليكتشف الكبير أن اللعنة أصابت ابنه.

وقام العفريت بالحديث مع الكبير مؤكداً انه لبس العترة وبعد محاولات الكبير للتخلص منه يقوم العفريت بتحويله إلى قرد.

دنيا تانية



شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “دنيا تانية” لـ ليلى علوي، العديد من الاحداث المشوقة.



قام المدرس التي كانت معجبه به ولاء الشريف، انها يحبها ولكنها صدمته عندما قالت له انها مطلقة.

بينما تحسنت حالة ابن ليلى علوي، الصحية وبدأ يلعب الدرامز.



كما قال صبي القهوة لـ بدر أن أحمد عزمي هو الذي ترك الدهب في للمحل لتوريطه، كما كشفت الاحداث عن وفاة زوجة وابنة بدر بعدما ظل سنوات يبحث عنهما.

يوتيرن :

جاءت احداث الحلقة 22 من مسلسل يوتيرن مشوفة ، حيث قامت يارا ( ريهام حجاج ) بالذهاب الي ابنه خالتها وقامت بتفتيش غرفتها واخرجت المسروقات التي سرقتها .



اما هدي ( عبير صبري ) فقد قامت بالذهاب الي يوسف وكشفت له خطة خالد في النصب علي يارا ، حيث قام باحضار شوقي واقر له بالواقعة كاملة .

فيما تعرض والد يارا ( توفيق عبد الحميد ) الي وعكة صحية بعد انفعاله علي ابنه وتم نقله الي العناية المركزة.

بطلوع الروح :

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل بطلوع الروح العديد من الاحداث ومنها إصابة “ سيف ” بطلق ناري أثناء المهمة التي كلف بها من قبل التنظيم الارهابي .

فيما يحاول عمر “ أحمد السعدني ” التحث مع روح وكشف لها انه يعي ان اقترابها من أم جهاد “ إلهام شاهين ” قد يكون مخطط لهروبها.

وتمكنت روح من إنقاد صديقاتها مصففة الشعر من تنظيم أم جهاد وذلك بسبب علمها بمهاجمة بيتها

سوتس بالعربي

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل سوتس بالعربي محاولة المحامي آدم منصور (أحمد داود) مساعدة فريدة (صبا مبارك) على كسب التصويت على إدارة مكتب المسيري زيدان بينها وبين شريف زيدان (مصطفى درويش)، حيث حاول آدم إقناع موظفة سابقة بالمكتب برفع قضية تحرش ضد شريف حتى يخسر ثقة موظفي المكتب وبالتالي يخسر التصويت.

وكشفت الحلقة أيضًا عن أسباب لجوء آدم منصور إلى دخول الامتحانات بدلًا من طلاب كلية الحقوق، حيث كان يحاول توفير الأموال لعلاج جدته، وكذلك أظهرت الحلقة وجود علاقة حب قديمة بين آدم وشيرين (يارا عزمي)، لكن آدم ابتعد عنها عندما تأكد من وجود مشاعر من صديقه مروان (عصام عمر) تجاهها.

وتمكن آدم من حل قضية عالقة بين دار نشر وموظفة سابقة بها، بعد أن اتهمت الموظفة الدار بسرقة روايتها ووضع اسم كاتب آخر عليها، حيث لجأ إلى إثبات أن فكرة روايتها تم تناولها في كتب سابقة، وأقنعها بالتنازل عن القضية مقابل الحصول على تعويض مادي واعتذار من مديرة دار النشر.

مكتوب عليا

شهدت الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا، اكتشاف سلمى "هنادي مهنا" أن جلجل متزوج من روقه "أيتن عامر"، بعد أن أخطأ دون قصد بسبب إصابته بفقدان بصره، وذكره اسم روقه بدلا من سلمى في نهاية حلقة أمس، وبدأت الحلقة الجديدة باعتراف جلجل بكل تفاصيل ما جرى في الفترة السابقة دون أن يعرف أن سلمى هي التي تقف امامه، فتنفعل سلمى وتبكي وتأخذ والدها للرحيل من منزل عائلة جلجل، وفجأة يتم شفاء بابا حسام والد سلمى، ويقوم بكشف كل ما كان يفعله جلجل معه ويعتدي عليه ويطلب منه أن يطلق ابنته سلمى، فيضطر جلجل لطلاقها أمام الجميع وتقوم عائلة علاء "محمد طعيمة" خطيب جيجي "هلا رشدي" بالانسحاب من الفرح.

ثم يقوم جلجل بتطليق روقه أيضا، ويتهمها بأنها سبب كل كا حدث له، ثم يكتشف أن والدته "حنان سليمان" كتبت كل ممتلاكتها التي نقلها جلجل باسمها بتصبح باسم روقه، التي طردته من المنزل أمام الجميع بعد أن طلقها، فيذهب جلجل مع صديقه سيد إلى شقته القديمة بعد طرده من الفيلا، يصحو جلجل من نومه ويكتشف أن البصر عاد له من جديد ويجد مكتوبا على يده (هتتسرق) و (تسريبات) فيبدأ رحلة جديدة لكشف غموض هذه الكلمات، في حين أنه أصبح فقيرا مره أخرى بعظ أن استولت زوجاته على أمواله.

تدخل جارة جلجل إلى الشقة للحصول على بصل من المطبخ فيظن أنها ستسرقه، ثم يتذكر أنه لديه حساب في البنك بقيمة ٣٠٠ ألف جنية، فيقرر الذهاب للبنك للحصول على هذه الأموال للحفاظ عليها.

يحاول إحسان "إسماعيل فرغلي" والد جلجل أن يصلح العلاقة بين علاء وجيجي بعد فسخ الخطوبة، في حين يذهب جلجل إلى البنك للحصول على أمواله، فيجد أن الحد الأقصى للسحب ٥٠ ألف جنية فقط، فيضطر لتحويل المبلغ مقسما على حسابات مختلفة في عدة بنوك لسحبها في نفس اليوم، في حين تحاول والدة جلجل أن تقنع روقه بإعادة أمواله له، ولكنها ترفض.

تجلس سلمى مع والدها بعد شفائه وتبكي على ما حدث لها، فيحاول تهدئتها لتتغلب على أحزانها، في حين يعود جلجل إلى منزله ومعه الأموال، ويشك جلجل في صديقه سيد بأنه وضع له منوم في القهوة لينام ثم يكتشف أنه ظلمه.

فجأة يدخل شريف جار جلجل ليبلغه أن هناك تسريبات في حمام شقته، فيعرف جلجل أن المقصود بكلمة تسريبات هو تسريب في الحمام، وفجأة يقوم السباك بضرب جلجل على رأسه فيسقط مغشيا عليه.

مسلسل انحراف

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل "انحراف"، خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية، عن سؤال الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، لزوجته حور " روجينا"، عن السلسلة التي أهداها لها، خاصة بعدما وجد سلسلة مشابهة لها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل " ميدو عادل"، ولكن المفاجأة أن السلسلة مازالت موجودة مع حور.

وتتنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي حوار يدور بين عبير "ويزو"، التي تعمل سكرتير للدكتور حور" روجينا" والتي تطلب منها البحث عن هدير "وئام مجدي" بعدما اخبرت سناء "تقدمها رانيا محمود ياسين"، حور أنها تشك أن هدير لها داخل في قتل ابنها، وبالفعل تتوصل عبير للعديد من التفاصيل التي تؤكد شكوك حور، وأن لها يد في قتل ابن سناء.

كما تستطيع حور أن تفلت من المراقبة التي وضعها عليها الضابط شريف نوح، بعدما أكد عليه رئيسية في العمل " محمد غنيم"، أنه لابد من مراقبة حور بشكل جيد ودقيق، لكون الشكوك كلها تشير إليها، ولكن لا يوجد دليل واحد ضدها، وبالفعل تستمر المراقبة على حور ولكنها تستطيع أن تخدعهم وتفلت منهم.

وفي نفس الوقت الدكتور سارة "تقدمها ندى عادل" الصديقة المقربة لحور "روجينا"، تحاول الانتحار بعدما علمت بزواج زوجها عليها، ولكن حور تنقذها في اللحظات الأخيرة.

وتنتهي الحلقة بشكل يفتح العديد من التساؤلات خلال الحلقة المقبلة حول مصير هدير " وئام مجدي" خاصة بعدما تأكدت شكوك حول، خاصة بعدما نظمت لقاء بينها وبين رجل الأعمال طارق رفعت " يقدمه محمد أحمد ماهر"، وانتحلت شركة موظفة بأحدى الشركات العقارية لوجود فيلا للبيع.

وكان مسلسل انحراف، للمخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا، تصدر قائمة المشاهدات عبر قناة النهار الفضائية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، ليحتل المسلسل المركز الأول في مشاهدات الأعمال الدرامية المعروضة عبر قناة النهار.

وأعلنت شبكة قنوات النهار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة مشاهدات المسلسلات التي يتم عرضها عبر شاشتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وجاء مسلسل انحراف، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا على رأس القائمة بنسبة مشاهدات بلغت 25 مليون مشاهدة خلال 20 حلقة يليه مسلسلي «دنيا تانية، ووجوه»، ليكون انحراف هو رقم واحد على مسلسلات قنوات النهار في هذا الموسم.

مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثانية والعشرون من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العائدون، تفشل خطة كمال أقطاي، لتهريب عناصر تنظيم داعش على 3 دول أوروبية كترانزيت، تمهيدا لنقلهم إلى دولة الدول العربية لتنفيذ عمليات إرهابية، ما دفعه لتقديم استقالته من جهاز الاستخبارات الأجنبي الداعم لتنظيم داعش.

ويحاول كمال أقطاي، تنفيذ خطة جديدة لتهريب عناصر داعش، من خلال شركة أمن خاصة، بينما يقوم ضابط المخابرات المصرية نبيل الفنان محمود عبد المغني) باستدعاء صفوان لمعرفة منه خطة كمال البديلة.

وتتزوج هند من نزار بعد انتهاء عدتها من سياف الفنان أحمد الأحمد، وبعدها يقوم سياف بزيارة نزار في منزله، لتقوم هند بوضع سم في العصير لقتل زوجها السابق سياف.

ويشك سياف في العصير المقدم له، فيقوم بتبديل الأكواب ويموت نزار بعد تعرضه للتسمم عن طريق زوجته هند بالخطأ.

مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ملف سري، يتناول عاد المالكي (الفنان نبيل عيسى) حبوب سامة من أجل الانتحار، إلا أن شقيقته مريم المالكي (الفنانة عائشة بن احمد) تنقذه من الموت وتتواصل مع الطبيب الذي يسعفه على الفور.

وتقوم مريم المالكي بإخبار والدها هارون المالكي (الفنان محسن محيي الدين) بأنها لا تريد أن تراه في المنزل، لتزيد من حالة التوتر مع والدها.

ويقوم ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز) بالنصب على يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) ولم يسلمه إلا 20٪ من المبلغ المتفق عليه بينهما.

مسلسل توبة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل توبة العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وشهدت الحلقة استقبال سيحا مولودته الاولي من زوجته حيث رزق ببنت .

فيما سافر وجية الي توبة من اجل مساعدته في اتمام صفقة البضاعة .

بينما شهدت الحلقة اكبر مفاجأة وهي موافقة إحسان الزواج من ابراهيم الدباح ( دياب) شقيق توبة .

مسلسل المشوار

شهدت احداث الحلقة 22 من مسلسل المشوار معرفة دينا الشربيني أن بيتها في دار السلام قد قامت الشرطة بتفتيشه، ليتحول أمر إحضارها إلى النيابة رسميًا مع زوجها "ماهر" الذي يحاول حتى الآن إيجاد اي مشتر للآثار التي وجدها.



كما شهدت الأحداث ظهور شامل الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت وتهديده لعزة بعد عملها بعيدا عنه.

وأخبر شامل عزة أنه يمتلك وصل أمانة ضدها سيستخدمه إذا ابتعدت عنه، كما طالبها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه؛ تعويضا عن عدم أخذ إذنه في عملها الجديد، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22.

المداح 2

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، العديد من المفاجآت بعدما أعلن صابر المداح مشاركته أخيرا للجن في مشروعهم داخل محافظة الفيوم، والمقرر إقامته على أرضه الزراعية.

بدأت الأحداث بمقابلة حسن المداح "خالد سرحان" مع سيدة الأعمال ملك سليمان والتى تجسدها الفنانة سهر الصايغ، والتى تعيد له نصيبه في وكالة غالب التى كانت تستحوذ عليه، دون أن يعرف بأنها الجنية مليكة.

بعدها تذهب رحاب "هبة مجدي" لمقابلة أدهم قاتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، وتمنحه المال مقابل عدم تهديدها مجددها والسفر خارج مصر بعد رسائل التهديد التى تصلها، لتفاجئ بعد مقابلتهما برسالة على هاتفها المحمول بصورتها معه داخل سيارتها لتبدأ حيرتها من جديد فى الشخص الحقيقي الذي يهددها، فتذهب لمقابلة روح والدها غالب "جمال عبد الناصر" والذي ينصحها بضرورة قتل أدهم حتى تتخلص من التهديدات بشكل نهائي.

ومن جديد تظهر روح الشيخ سلام "أحمد بدير" لابنة صابر المداح "حمادة هلال" والذي يكشف له العديد من المفاجآت عن أرضه الزراعية، حيث يقول له بأن الأرض مدفون فيها هيكل، وهو من قام بدفنه بالسحر عن طريق كتب السحر، وأن الجن يريد هذا الهيكل بمساعدة الشخص الذي دفنه أو شخص من نسله، ويطالب صابر بضرورة محاربتهم بدون سحر.

وفي جلسة مثيرة للجدل تظهر الجنية مليكة "سهر الصايغ" للشيخ عبد الرحمن، وتكشف العديد من الأسرار التى جمعتهما وتوضح أنها كانت تعمل كمرشدة سياحية في مرسى علم وأعجب بها الشيخ عبدالرحمن وحملت منه ولكن الجنين مات في بطنها، ليهاجمها عبدالرحمن ويؤكد أنها هي من أغواته بسحرها، وتختفي من أمامه بعد الاستعاذة من الشيطان وقراءة القرآن في وجهها.

تذهب رحاب لمقابلة صابر المداح، وتعترف له برؤية والدها الراحل، فيوضح لها المداح أن من يظهر لها هو الجن وليس والدها، ويظهر في شكل والدها حتى يستغلها الجن لتحقيق أهدافهم المطلوبة.

وتنتهى أحداث الحلقة بوجود جثة عادل الممسوس من الجن داخل مكتب صابر المداح، وكان عادل يتواجد من قبل داخل منزل أبو الخير "كمال أبو رية"، فهل قتل عادل ويتورط حمادة هلال فى جريمة قتله؟ هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 22 تطور جديد في الأحداث حيث قررت وفاء عامر "فلك" شراء محلات درب نباة وذلك بالاتفاق مع طليقها وبالفعل تقوم بشراء بعض المحلات في درب نباة لإعادة ممتلكاتها.

وقام أحمد وفيق "مختار" بافتتاح مقهى جديدة يعمل بها وسام المدنى "المعلم سمارة" بعد خروجه من السجن.

شغل فى العالى

شهد مسلسل شغل في العالى الحلقة 22 تطورا جديدا في الأحداث حيث يتم خداع أحمد حسام ميدو من خلال استضافته في برنامج وهمى لسرقة الجوائز التي حصل عليها في تاريخه الكروي وهي عبارة عن 6 ميداليات.

كما تحاول فيفي عبده حل أزمة الخادمة الخاصة بها بعد علمها ان طليقها يهددها بعدد من الصور الجنسية حيث كان يقوم بتصويرها أثناء علاقتهما الحميمية قبل طلاقهما.

وجوه

شهد مسلسل وجوه حكاية ميتافيرس الحلقة 7 تطور جديد فى الأحداث حيث تقرر فريدة “حنان مطاوع” أن تنتحر بالسقوطها فى البحر وهى تعانى من شلل نصفى نتيجة الحادث الذى تعرضت له.

ويستعين منير والد هادى “عابد عنانى” بـ “ميتافيرس” للحديث عن الصفقة التى يبرمها بطريقة غير شرعية.