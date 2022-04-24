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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

غير آمن .. نائب ديمقراطي أمريكي يدعو إلى حظر نظام القيادة الذاتية في تسلا

الملياردير الأمريكي Dan
الملياردير الأمريكي Dan O'Dowd

أطلق الملياردير الأمريكي Dan O'Dowd مؤسس شركة جرين هيلز سوفت وير ، والنائب الديمقراطى فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية ، حملة إعلانية تستهدف حظر نظام القيادة الذاتية الكاملة بسيارات تسلا .

 

و دعا النائب الديمقراطي الملياردير الأمريكي Dan O'Dowd ، بان نظام القيادة المستقل من تسلا هو مثير للجدل  ، و أطلق عليه اسم النظام غير الآمن على كل السرعات  Unsafe at Any Speed ​​، وهو عبارة عن تجميع لمقاطع لمركبات Tesla   ترتكب أخطاء  بسبب نظام القيادة المستقل ، وتتسبب في حوادث تصادم  .

 

و قال O'Dowd في تصريح لـ اوتو نيوز "إن إمكانات تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة مهمة. إذا فهمنا هذا بشكل صحيح ، فسنوفر مليارات الدولارات ومئات الآلاف من الأرواح. لكن تسلا وضعت عشرات الآلاف من السيارات في الشوارع ببرنامج القيادة الذاتية الكامل المعيب بشدة والذي يعرض السائقين الآخرين والمشاة وراكبي الدراجات للخطر. نحن بحاجة إلى التخلص من سيارات تسلا  البالغ عددها 60000 سيارة مع برنامج القيادة الذاتية الكامل المعيب من الطريق فورًا ".

 

خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، قال O'Dowd إن حملته هذه استهدفت قضية واحده ، وأضاف إنه لن يتحدث عن أي شيء آخر غير تسلا  وكيف أن شبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه في البلاد عرضة للهجمات الإلكترونية مما سيخلق مشاكل كبيره . ويرى بعض المقربين من O'Dowd إنه لاهم له الا ايذاء تسلا .

 

أضاف O'Dowd أنه سوف ينسحب من الترشح للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي إذا أدت حملته إلى إخراج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة من Tesla من الطريق. وفيما يتعلق بمشاكل القياده الذاتية ، أدت تقنية القيادة شبه المستقلة من Tesla إلى عدد من التحقيقات في الولايات المتحدة. 

 

و بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في التحقيق في 416000 سيارة تسلا يمكنها الضغط عن غير قصد على الفرامل أثناء القيادة بسرعات على الطرق السريعة مع تمكين نظام مساعدة السائق. كما استدعت Tesla مؤخرًا 50000 مركبة بنظام القيادة الذاتية الكامل لأنها تسمح لها بالتوقف عند تقاطعات معينة.

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