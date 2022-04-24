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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل انحراف الحلقة 23.. روجينا تفلت من مراقبة أحمد صفوت

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة خلال  أحداث الحلقة 23 من مسلسل انحراف،  خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية، عن سؤال الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، لزوجته حور " روجينا"، عن السلسلة التي أهداها لها، خاصة بعدما وجد سلسلة مشابهة لها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل " ميدو عادل"، ولكن المفاجأة أن السلسلة مازالت موجودة مع حور.

مسلسل انحراف

وتتنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي حوار يدور بين عبير "ويزو"، التي تعمل سكرتير للدكتور حور" روجينا" والتي تطلب منها البحث عن هدير "وئام مجدي" بعدما اخبرت سناء "تقدمها رانيا محمود ياسين"، حور أنها تشك أن هدير لها داخل في قتل ابنها، وبالفعل تتوصل عبير للعديد من التفاصيل التي تؤكد شكوك حور، وأن لها يد في قتل ابن سناء.

مسلسل انحراف

كما تستطيع حور أن تفلت من المراقبة التي وضعها عليها الضابط شريف نوح، بعدما أكد عليه رئيسية في العمل " محمد غنيم"، أنه لابد من مراقبة حور بشكل جيد ودقيق، لكون الشكوك كلها تشير إليها، ولكن لا يوجد دليل واحد ضدها، وبالفعل تستمر المراقبة على حور ولكنها تستطيع أن تخدعهم وتفلت منهم.

وفي نفس الوقت الدكتور سارة "تقدمها ندى عادل" الصديقة المقربة لحور "روجينا"، تحاول الانتحار بعدما علمت بزواج زوجها عليها، ولكن حور تنقذها في اللحظات الأخيرة.

مسلسل انحراف

وتنتهي الحلقة بشكل يفتح العديد من التساؤلات خلال الحلقة المقبلة حول مصير هدير " وئام مجدي" خاصة بعدما تأكدت شكوك حول، خاصة بعدما نظمت لقاء بينها وبين رجل الأعمال طارق رفعت " يقدمه محمد أحمد ماهر"، وانتحلت شركة موظفة بأحدى الشركات العقارية لوجود فيلا للبيع.

مسلسل انحراف

وكان مسلسل انحراف، للمخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا، تصدر قائمة المشاهدات عبر قناة النهار الفضائية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، ليحتل المسلسل المركز الأول في مشاهدات الأعمال الدرامية المعروضة عبر قناة النهار.

مسلسل انحراف

وأعلنت شبكة قنوات النهار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة مشاهدات المسلسلات التي يتم عرضها عبر شاشتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وجاء مسلسل انحراف، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا على رأس القائمة بنسبة مشاهدات بلغت 25 مليون مشاهدة خلال 20 حلقة يليه مسلسلي «دنيا تانية، ووجوه»، ليكون انحراف هو رقم واحد على مسلسلات قنوات النهار في هذا الموسم.

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مسلسل انحراف الحلقة 22.. روجينا تنقذ رانيا محمود ياسين من السجن

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مسلسل انحراف الحلقة 21.. روجينا تعيش كابوسا ورانيا محمود ياسين تخطف طفلا

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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