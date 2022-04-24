محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، والعميد وائل ابوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

شملت الزيارة ( كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والكنيسة الكاثوليكية و الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الكاثوليك و كنيسة الروم الأورثوذكس بمدينة المنصورة ، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر ) وكان في استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والآباء والقساوسة.



وأعرب المحافظ عن خالص التهانى القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد " المحافظ " أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام،وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.



كما أكد ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.



وأشار المحافظ إلي أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.



ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن بالغ شكرهم وتقديرهم الي الدكتور أيمن مختار وجميع المرافقين له من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.



حضر الزيارة اللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر.