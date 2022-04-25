عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية تُنقذ طفلاً من الموت في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية طفلًا، في منتصف العقد الأول من العُمر، من الموت المُحقق، من خلال السقوط من علو، حيث سقط الطفل من أعلى سلم الطابق الأول، بمنزل أسرته، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفل “حمادة م ع م” 5 سنوات، ويقيم دائرة مركز طما، مصاب بكدمات متفرقة في الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ادعاء سقوط من علو.

رئيس جامعة سوهاج يزور كافة الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

وبالانتقال والفحص، وبسؤال والدته المدعوه “عبير ع ع س” 25 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على سلم المنزل، بالطابق الأول اختل توازنه، وسقط أرضاً مما أدى إلى إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج العناية الالهية طفل سلم اسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

«هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟».. رد قوي من مبروك عطية | فيديو

موضوعات متعلقة

مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إنقاذ حياة رجل مذبوح من الرقبة

توريد 173 طن قمح محلي من مُزارعي سوهاج

ترشيحاتنا

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات يمكن أن تؤديها بدون وضوء

تسليم الفريق الفائز من الشباب والفتيات كأس بطولة دوري الجامعات 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

سيد عبد الحفيظ: وفاق سطيف منافس قوي.. والتواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ