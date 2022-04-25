العناية الإلهية تُنقذ طفلاً من الموت في سوهاج

أنقذت العناية الإلهية طفلًا، في منتصف العقد الأول من العُمر، من الموت المُحقق، من خلال السقوط من علو، حيث سقط الطفل من أعلى سلم الطابق الأول، بمنزل أسرته، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفل “حمادة م ع م” 5 سنوات، ويقيم دائرة مركز طما، مصاب بكدمات متفرقة في الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال والدته المدعوه “عبير ع ع س” 25 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على سلم المنزل، بالطابق الأول اختل توازنه، وسقط أرضاً مما أدى إلى إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.