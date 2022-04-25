اقتصاد الإمارات| "إكسبو الشارقة" يستضيف معرض "هايف للأثاث" في 13 يونيو

كشف مركز إكسبو الشارقة عن خططه الإستراتيجية الرامية إلى دعم وتحفيز صناعة الأثاث وايجاد فرص استثمارية جديدة من خلال إستضافته لمعرض "هايف للأثاث" خلال الفترة من 13 إلى 16 يونيو القادم وهو الحدث الأول من نوعه الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة ليضاف إلى حزمة المعارض المتخصصة في المفروشات والأثاث التي ينظمها المركز بهدف تلبية متطلبات السوق وإتاحة الفرصة للشركات الدولية والمحلية الرائدة في هذه الصناعة للتعاون وتأسيس علاقات تجارية متنوعة وفتح أسواق جديدة لها.

جاء الإعلان عن إستضافة المعرض في إطار إتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز وجوتام مولاني الشريك المؤسس لمعرض "هايف للأثاث" بحضور مانيش بهاتيا المدير التنفيذي للمعرض وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين حيث تنص الإتفاقية على توحيد الجهود المشتركة وتطبيق أفضل الممارسات لضمان نجاح معرض "هايف للأثاث" المزمع تنظيمه في إكسبو الشارقة.

وقال سيف محمد المدفع " يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز إلى تعزيز قاعدة علاقاته مع الجهات ذات الخبرة في تنظيم المعارض التجارية المتخصصة لما لهذا النوع من الأحداث من مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد" مشيراً إلى أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المهمة في الإمارات إذ يناهز الإستثمار الرأسمالي في هذه الصناعة المليار درهم ما يمثل 1.20 بالمائة من إجمالي الإستثمار في التصنيع في الدولة فيما تساهم صناعة الأثاث بنسبة 3.6 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة وذلك وفقاً لبيانات جولدستين - Goldstein - لأبحاث السوق".

وأضاف " من هنا يأتي حرص مركز إكسبو الشارقة على دعم هذه الصناعة وتعزيزها من خلال إستضافة معرض هايف للأثاث ما سيشكل إضافة نوعية لمعرض المفروشات 360 الذي يحرص مركز إكسبو الشارقة على تنظيمه سنوياً ونحن على ثقة بأن زخم هذه الفعاليات سيسهم في تعزيز انتعاش سوق الأثاث والمفروشات وتوفير منصة واسعة للشركات العالمية والمحلية لعرض أفضل منتجاتها والتفاعل مع الزوار وتبادل الخبرات والتجارب وبالتالي الارتقاء بهذه الصناعة".

وقال جوتام مولاني إن اختيار مركز إكسبو الشارقة لاستضافة معرض "هايف للأثاث" جاء في ظل النجاحات المتميزة التي يحققها المركز في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية والإقليمية مشيراً إلى أن المنطقة تتطور كسوق متميز لجميع أنواع الأثاث ولا سيما في ظل تزايد إنفاق أفراد المجتمع على تجديد المنازل و إقتناء المنتجات عالية الجودة وبالتالي فإن معرض هايف للأثاث سيسهم في تعزيز السوق المحلية ولا سيما أنه سيشهد مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات والتي ستحرص على عرض مجموعاتها الجديدة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي.

وقال مانيش بهاتيا إن معرض "هايف للأثاث" حقق العديد من النجاحات في نسخته الأولى حيث شهد مشاركة أكثر من 55 عارضاً من الإمارات وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية كما تمكن من استقطاب الآلاف من الزوار مؤكداً أن اختيار مركز إكسبو الشارقة لاستضافة الدورة الثانية من هذا الحدث سيعزز ثقة العارضين الدوليين واهتمامهم بالمشاركة في "هايف للأثاث" ولا سيما في ظل السمعة الرائدة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم وإستضافة المعارض المتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات.