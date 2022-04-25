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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء التعليم عن تطوير المناهج: مشاركة المعلم شرط نجاحه

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس السابق إن المناهج الدراسية تتغير لأسباب موضوعية وهناك قواعد علمية على المناهج أن تواكبها وهو ما يحدث على فترات على مستوى العالم.


 الدولة مهتمة ببناء قيم الطلاب عن طريق مجموعة من القصص تتناول سلوكيات تتم يوميا وبعد القصة هناك مناقشات تم داخل الفصول .

 

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين  إن المعلم لا يتأثر بتغيير المنهج فهناك الكثير من المناهج التي تغيرت في السنوات الماضية ولكن بفضل الدورات التي يحصل عليها المعلم من الموجهين سواء في الوزارة والمناطق المختلفة لم يحدث أي خلل في التدريس، مشيرا إلى أن خبرة المدرس تحدد طبيعة انسجامه مع التعديلات أو التغيرات التي قد تحدث في المنهج الدراسي، التي قد تحتاج منه إلى الاطلاع والتركيز على النقاط الجديدة وطريقة شرحها حتى يتمكن من توصيلها للطالب.

 

وتابع  أن تطوير المناهج أمر معتاد لذلك يجب عند تطوير المناهج لابد من تطوير المعلم أولا ومواكبة التعليم العالمي.

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وأكد أنه تم وضع مصادر تعليم إضافية بها مصادر عده للتعلم لمساعدة الطلاب باختيار أنسب طريقة للتعليم بين الأسئلة أو القراءة وما يفضله الطالب أثناء إجرائه لعمليته التعليمية، مشيرا إلى أن كل المعلمين قد تدربوا على كيفية التدريس عبر منصات بنك المعرفة التي أطلقتها الوزارة، وبالنسبة للمراحل التعليمية الأخرى لديهم كتب موضوعة وخطة بديلة للدراسة في المدرسة والمنزل على حد سواء إضافة منصة اسأل معلم معمولة علشان الطلاب يقدموا أعمالهم والمعلم يقيمها ويرجعها مرة أخرى ليهم، وحتى الآن لم يتم توفيرها للطلاب، وفيه على بنك المعرفة فيديوهات توضيحية للطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستخدام.

 

وفي ذات السياق قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه عندما نسعى للتغيير والتطوير لا بد من تغيير تأهيل المعلم  لكي يكون قادرا على توصيل المنهج والإدارة التي تدفع إلى تنفيذ المرجو منه، والمدرسة التي توفر لهذا المنهج الوصول لأكبر عدد من الطلاب وليس في الكتاب الذي يحمله الطالب في حقيبته فقط، بل يحتاج هذا التغيير أو التطوير إلى إصلاح كل هذه الجوانب، لافته إلى أن المنهج هو كل خبرة يمر بها الطالب داخل وخارج المدرس .

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