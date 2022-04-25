ألوان مبهجة.. طفلة بورسعيدية تحتفل بشم النسيم على طريقتها ..صور

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم الذي يرجع تاريخ الاحتفال به لأكثر من 3000 سنة وسط العديد من التقاليد الموروثة مثل: تلوين البيض وأكل الفسيخ والرنجة.

وفي ظل هذه الأجواء المبهجة احتفلت طفلة بورسعيدية، تدعي لوجي جوهر، 12 عاماً بشم النسيم على طريقتها الخاصة حيث ارتدت أزياء ذات ألوان مبهجة وسط حديقة خضراء ممسكة بصندوق به بيض ملون.

ولاقت جلسة التصوير التي أجراها المصوران محمود طنطاوي وحسن دياب إعجاب الكثيرين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في محافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، تزايدًا كبيرًا فى أعداد المواطنين الذين جاءوا إلى رأس البر لقضاء إجازة شم النسيم.

ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات وتوفير كميات من الأدوية والأمصال لمواجهة الحالات المرضية، وتم نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والأماكن التى تشهد تزاحما كالحدائق ومنطقة اللسان.