دب عملاق يتجول بشوارع مدينة أمريكية .. والشرطة : الموضوع تكرر |فيديو

وثق مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة تجول دب عملاق في شوارع مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية في وضح النهار.

وتعليقاً على الواقعة المروعة، قالت شرطة ولاية نورث كارولينا، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكرراً، حيث استجابوا لـ 3 حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.

وتنقل الدب العملاق عبر ممرات المشاة في منطقة بريتشارد بارك، كما ظهر وهو يتسلق شجرة بذات المكان.

ويبدو أن الدب الأسود اللون قد هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، حسبما أكدت « يو بي آي» للأنباء.

دب يساعد روسيين في التدريبات القتالية

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو قصير، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قيام دب مفترس بمساعدة رجلين روسيين أثناء تدريباتهما القتالية في العراء بشكل مذهل يدعو للاطمئنان رغم أنه حيوان مفترس.

وكان الرجلان الروسيان يؤديان بعض التدريبات الرياضية في الغابة، وفي الخلفية يظهر الدب الذي يقوم هو الآخر بمحاكاة أصدقائه بتنفيذ بعض التمارين القتالية.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على الفيديو: «يحب الجميع إحضار حيواناتهم الأليفة إلى تمارين الكروس فيت حتى الروس»، وأضاف آخر: «لهذا السبب يحب الأمريكيون الروس، أنتم مدهشون يا رفاق»، ومازحت ثالثة: «في روسيا مع كل اشتراك في الجيم يعطونك دب».