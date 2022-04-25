وزير النقل وأسامة ربيع يتفقدان ترسانة السويس وطريق المعاهدة

قام الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بجولة تفقدية بترسانة السويس البحرية إحدى شركات هيئة القناة التي تعد من أقدم الترسانات المصرية بمنطقة البحر الأحمر والمتاخمة للمدخل الجنوبي لقناة السويس ببور توفيق وميناء السويس.

وكان في استقبال رئيس الهيئة ووزير النقل، المهندس عصام مغربي رئيس ترسانة السويس البحرية، في إطار استراتيجية الحكومة من خلال وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية والمنافذ البحرية والترسانات بما يحقق عائد للاقتصاد القومي، وتهدف خطة التطوير الاستفادة من عبور ١٨ الف سفينة سنويًا بهذه المنطقة.

وعقب ذلك يقوم وزير النقل ومرافقيه بجولة تفقدية خلالها العمل بطريق السويس الإسماعيلية " المعاهدة" الصحراوي والجاري تطويره وزيادة حاراته بما يخدم حركة الركاب والنقل علي هذا الطريق الاستراتيجي الذي يربط مدن القناة بسيناء ومحافظات الدلتا والعاصمة وتقدر تكلفته بحوالي ٣ مليارات جنيه ومن المنتظر افتتاحه خلال هذا العام لخدمة السياحة والتجارة ونقل الركاب بنفق الشهيد أحمد حمدي .

بدأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء كامل الوزير وزير النقل، الجولة داخل شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى شركات هيئة قناة السويس، للوقوف على أعمال التطوير بالشركة والورش الفنية التابعة لها.

وأطلقت السفن والوحدات البحرية بمنطقة افراتها تحية للوزير ورئيس الهيئة ابتهاجا ودعما لخطط التطوير.

وتتميز الشركة بكونها أقدم الترسانات على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، كما انها تقع قبالة المدخل الجنوبي للقناة حيث نقطة التقاء الممر الملاحي مع رأس خليج السويس ما يجعل وصول السفن إليها أسهل وفي وقت أقل، كما توفر حوض عائم وآخر جاف بما يوفر إصلاح السفن في زمن قياسي.

وتشهد ترسانة السويس أعمال تطوير تنفذها شركات وطنية، في إطار خطة الدول لتعظيم الاستفادة من الترسانات البحرية لدورها الهام في صيانة كافة الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة علاوة على دورها في بناء الوحدات البحرية وتحديث مرفق المعديات.

عقب الجولة بالترسان يتفقد اللواء كامل الوزير أعمال التطوير الجارية بطريق "السويس_ الإسماعيلية الصحراوي" والذي جرى الانتهاء من تنفيذ 80% منه داخل نطاق السويس ومن المستهدف افتتاحه خلال العام الجاري.