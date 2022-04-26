عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 في مصر .. صور

اسعار فئات فولفو XC40
اسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 في مصر

تنتمي السيارة فولفو XC40 موديل 2022 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وهم MOMENTUM و R-DESIGN، بالاضافة إلى الفئة الثالثة INSCRIPTION، والرابعة INSCRIPTION AWD.

فولفو XC40 موديل 2022 

تنطلق السيارة فولفو XC40 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 6.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولفو XC40 موديل 2022 

وتستمد السيارة فولفو XC40 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 254 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ثماني السرعات.

فولفو XC40 موديل 2022 

وتأتي السيارة فولفو XC40 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4425 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1863 مم، و 1652 مم للارتفاع، و 211 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2702 مم مدعومة بجنوط رياضية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 460 لتر.

فولفو XC40 موديل 2022 

أسعار السيارة فولفو XC40 موديل 2022 في مصر

 

الفئة الأولى MOMENTUM فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 720,000 جنيه.

الفئة الثانية R-DESIGN فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 820,000 جنيه.

الفئة الثالثة  INSCRIPTION فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

الفئة الرابعة INSCRIPTION AWD فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 890,000 جنيه.

فولفو XC40 موديل 2022 السيارة فولفو XC40 السيارة فولفو XC40 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس وغرامة نصف مليون عقوبة استخدام عينات بشرية بالبحوث الطبية دون ترخيص

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

ترشيحاتنا

أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 في مصر .. صور

الكويت.. تحذيرات قوية من عدم استقرار الحالة الجوية في البلاد

البنك المركزي: 19.9 مليار دولار قيمة واردات مصر في 3 شهور

هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟.. وهل كانت أمس؟

بعد إطلاق قذيفة من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس ويتعهد بصد محاولات التهريب

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بالتهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ