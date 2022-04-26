أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي السيارة فولفو XC40 موديل 2022 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وهم MOMENTUM و R-DESIGN، بالاضافة إلى الفئة الثالثة INSCRIPTION، والرابعة INSCRIPTION AWD.

فولفو XC40 موديل 2022

تنطلق السيارة فولفو XC40 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 6.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولفو XC40 موديل 2022

وتستمد السيارة فولفو XC40 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 254 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ثماني السرعات.

فولفو XC40 موديل 2022

وتأتي السيارة فولفو XC40 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4425 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1863 مم، و 1652 مم للارتفاع، و 211 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2702 مم مدعومة بجنوط رياضية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 460 لتر.

فولفو XC40 موديل 2022

أسعار السيارة فولفو XC40 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى MOMENTUM فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 720,000 جنيه.

الفئة الثانية R-DESIGN فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 820,000 جنيه.

الفئة الثالثة INSCRIPTION فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

الفئة الرابعة INSCRIPTION AWD فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 890,000 جنيه.