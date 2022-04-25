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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم النيابة في الحج عن غير المستطيع.. مفتي الجمهورية يجيب

مناسك الحج
مناسك الحج

​​​​​​كرد على سؤال عن الحج عن ذوي الهمم من سائل يعاني إعاقةً في قدمه قال فضيلته: لو كانت هناك قدرة لهؤلاء على أداء الحج على أكمل وجه فهذا شيء طيب، وخاصة أن الإمكانيات أصبحت ميسَّرة لمساعدتهم، ولكن إذا لم تكن هناك استطاعة فتجوز النيابة في الحج عن غير المستطيع بشرط عدم الاستطاعة. 
وقال فضيلته ردًّا على سؤال حول زيِّ المرأة في الصلاة وهل يجوز أن تصلِّي بالبنطلون؟ لا يوجد ملبس معيَّن ولا وصفة معينة لملابس المرأة في الصلاة، بل إنَّ أمر اللباس على السَّعة والبراح في الأصل إلا أن هناك ضوابط لذلك، وعلينا أن نأخذ كذلك المتَّفق مع ثقافتنا؛ فالزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة في الصلاة وخارجها هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وعلينا أن نعيش في أريحية ونترك الناس وثقافتهم ما اتَّفق ذلك مع الضوابط الشرعية، ولا مانع من الصلاة بالبنطلون ما توافرت فيه الضوابط المذكورة. 
واختتم فضيلة المفتي حواره بالردِّ على سؤال لسائلة أثنت على رؤية الدار الميسرة في التعامل مع نجاسة الكلاب والتي أشادت بها منظمات الرفق بالحيوان؛ وتسأل عن حكم التعامل مع الكلاب في رمضان؛ فقال فضيلته: ضوابط التعامل مع كل الحيوانات ومنها الكلاب في رمضان مثل بقية أيام السنة.

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