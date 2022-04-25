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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى له أمام اليورو خلال عامين

صدى البلد

صعد الروبل الروسي اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى في حوالي عامين أمام اليورو، بدعم من مدفوعات ضريبية من المنتظر أن تدفعها الشركات هذا الأسبوع ومع تطلع السوق إلى قرار البنك المركزي بشأن الفائدة يوم الجمعة المقبل.

وحسب "رويترز"، قفز الروبل 3.7 بالمئة ليجري تداوله عند 77.17 مقابل اليورو بحلول الساعة 15.15 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 76.396، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2020.

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وارتفع الروبل 3.11 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 73.13 ليحوم حول مستوياته قبل 24 فبراير عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

وتترقب السوق قرار البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة بعد أن قرر زيادة في الفائدة بلغت 20 بالمئة في أواخر فبراير شباط ثم أعقبها بخفض قدره 17 بالمئة في الثامن أبريل.

وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن البنك سيخفض الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.

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