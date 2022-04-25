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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 86 توكتوك و33 تروسيكلا مخالفًا في حملة بحي بولاق الدكرور ..شاهد

حملة اشغالات مكبرة
حملة اشغالات مكبرة

شن حى بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، حملة اشغالات مكبرة، في القطاعين الشمالي والجنوبي بنطاق الحى، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على  2 سيارة تقوم بأعمال الدعاية بدون ترخيص، و 2 عربة كارو و1 تروسيكل لقيامه بالقاء المخلفات بالطريق العام.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 86 توكتوك و33 تروسيكل و680 كرسى متنوع  و25 ترابيزة و35 طقطوقة و36 ثلاجة و2 عربة فول و33 أنبوبة غاز وإزالة 2 دور صادر لهما قرار، ازالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

كما تم غلق عدد 3 محلات تدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات مخازن الإشغالات .

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