أعرض فيروس كورونا .. تعرف على تأثير العدوى على الجلد

لا يقتصر تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي فحسب، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة، إلى جانب التسبب في أعراض تنفسية مختلفة، يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أكبر عضو في الجسم وهو الجلد.

على عكس معظم الأمراض، لا يمكن التنبؤ بالفيروس التاجي كورونا، في حين أن الحمى والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف هي بعض الأعراض الكلاسيكية لـ فيروس كورونا، فمن غير المرجح أن يثير الطفح الجلدي أي مخاوف بشأن الفيروس، ومع ذلك يعتقد العلماء وأطباء الجلد أن كورونا يمكن أن يؤثر على الجلد ، ما يؤدي إلى أمراض جلدية مختلفة.

بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا بمساعدة مستقبلات ACE2، وهو بروتين موجود على سطح العديد من أنواع الخلايا في جميع أنحاء الجسم وعلى سطح الخلايا البطانية، وتشكل هذه الخلايا معظم الأوعية الدموية الجلدية ، والتي ترتبط بعمليات التهابات الجلد.

ويعتقد العلماء أن فيروس SARs-CoV-2 يمكن أن يصيب الخلايا البطانية البشرية ، مما يتسبب في التهاب الجلد والإجهاد التأكسدي ، مما قد يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجلد.

ويسبب فيروس كورونا على الجلد تورمات طرية في أصابع اليدين والقدمين قد تكون أرجوانية في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً / البني / الأسود في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة".

وفقًا لوكالة الصحة، يظهر عادةً في وقت ما بعد ظهور العدوى وقد يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا "

مصدر الدراسة

timesofindia