عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعرض فيروس كورونا .. تعرف على تأثير العدوى على الجلد

كورونا
كورونا

لا يقتصر تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي فحسب، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة، إلى جانب التسبب في أعراض تنفسية مختلفة، يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أكبر عضو في الجسم وهو الجلد.

على عكس معظم الأمراض، لا يمكن التنبؤ بالفيروس التاجي كورونا، في حين أن الحمى والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف هي بعض الأعراض الكلاسيكية لـ فيروس كورونا، فمن غير المرجح أن يثير الطفح الجلدي أي مخاوف بشأن الفيروس، ومع ذلك يعتقد العلماء وأطباء الجلد أن كورونا يمكن أن يؤثر على الجلد ، ما يؤدي إلى أمراض جلدية مختلفة.

txt

الصحة: 4 فوائد للتطعيم بلقاحات كورونا

txt

هل يمكن الإصابة بـ فيروس كورونا بدون حمى؟ دراسة تجيب

بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا بمساعدة مستقبلات ACE2، وهو بروتين موجود على سطح العديد من أنواع الخلايا في جميع أنحاء الجسم وعلى سطح الخلايا البطانية، وتشكل هذه الخلايا معظم الأوعية الدموية الجلدية ، والتي ترتبط بعمليات التهابات الجلد. 

ويعتقد العلماء أن فيروس SARs-CoV-2 يمكن أن يصيب الخلايا البطانية البشرية ، مما يتسبب في التهاب الجلد والإجهاد التأكسدي ، مما قد يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجلد.

ويسبب فيروس كورونا على الجلد تورمات طرية في أصابع اليدين والقدمين قد تكون أرجوانية في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً / البني / الأسود في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة".

وفقًا لوكالة الصحة، يظهر عادةً في وقت ما بعد ظهور العدوى وقد يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا "

مصدر الدراسة

timesofindia

كورونا فيروس كورونا الجهاز التنفسي الفيروس التاجي كورونا الحمى أمراض جلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

موضوعات متعلقة

هل البيض والفسيخ والرنجة أكلات ضارة لمرضى الحساسية؟.. استشاري يجيب

مشروب رمضاني .. طريقة عمل الكركدية بالتمر الهندي

للنباتيين.. 3 أطعمة للحصول على فيتامين "ب 12"

قلة النوم تسبب زيادة الوزن وتراكم دهون البطن.. تفاصيل

مخزن عناصر غذائية.. فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

سخن وساقع .. 3 مشروبات تساعد على هضم الفسيخ والرنجة

مادة غذائية لا غنى عنها للذاكرة وتطهير الدم

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل الغريبة مثل الجاهزة

ترشيحاتنا

عمرو أديب: رجل أعمال يمني تبرع بـ2 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

عمرو أديب: مُشاهِدة كريمة اسمها عفاف تبرعت بـ300 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل

كمية ضخمة من الأسلحة|رئيس الشيشان يعلن الاستيلاء على صواريخ "جافيلين" الأمريكية بأوكرانيا

هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. فيديو

مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادث مروع بكفر الشيخ

من السيدان الفاخرة .. جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ