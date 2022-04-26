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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفني بأعياد 25 أبريل

احتفال فني بذكري
احتفال فني بذكري أعياد تحرير سيناء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الليلة، الحفل الفني الذي 
نظمته مديريتي الشباب والرياضة والثقافة علي مسرح قصر ثقافة العريش ، في إطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، اشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، عايده السواركه، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية. 

 

تنمية وتعمير سيناء


أكد المحافظ علي أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهميه كبيرة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

لفت المحافظ الي ان الحفل يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكري ٤٠ لتحرير سيناء، مشيرا الي افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال الاحتفالات بالعيد القومي علي مدار الاسبوع الجاري .
تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمديرية الثقافة، بجانب عدد من العروض الفنية لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة .
وعلي هامش الحفل افتتح المحافظ ومرافقوه معرص الفنون التشكيليه لفناني شمال سيناء ومعرض رسوم الاطفال وذوي الهمم بالمحافطة. 
وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير علي الأدباء والمبدعين والفنانين .

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محافظ شمال سيناء يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بالعريش

سيناء ذكرى تحرير حفل فني

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