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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شديد الحرارة.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الجمعة المقبلة

صدى البلد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد تشهد الفترة الحالية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين، متابعة: نتأثر بكتل هوائية من شمال شبه الجزيرة العربية.

وأضافت الطقس خلال فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مسترسلة: فور غياب أشعة الشمس سنشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة.

وأكدت: درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح مع دخول الليل بفارق 12درجة، مشددة على أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح ليلا وفي الساعات الأولى من النهار.

ولفتت إلى أن الأيام القادمة ستشهد تواجدا كثيفا للشبورة المائية، بالإضافة إلى وجود أتربة ورمال، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية.

ونوهت بأن البلاد ستتأثر بمنخفض خماسيني خلال يوم الجمعة القادمة، سيتسبب في حدوث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ليكون الطقس شديد الحرارة نهار، منوهة بأن المنخفض سينتهي سريعا بداية من يوم السبت القادم.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منخفض خماسيني اخبار التوك شو

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