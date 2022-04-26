رامز موفي ستار.. ثبات انفعالي لـ عمرو يوسف عند مشاهدة التمساح والثعبان

ظهر عمرو يوسف بحالة من الثبات الإنفعالي وهدوء الأعصاب، خلال مشاهدته للتمساح والثعبان، ببرنامج “رامز موفي ستار”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.