السيسي: ما تم عرضه بمسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تم عرضه بمسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي.

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

شارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة.

ومن المقرر أن يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.