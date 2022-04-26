وكيل زراعة الفيوم: تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي

طالب الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً بالمرور الدورى والمتابعة المستمره لرصد اى حالات تعدى وكافة أشكال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير. حيث تم الازاله بمراكز يوسف الصديق وابشواى وإطسا وسنورس.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحمايه بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة بتشديد المتابعة الميدانية والحملات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين .

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس حسام السيد مدير عام الادارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله إزالة التعدى الواقع على الأرض الزراعية وإعادة حرثها وزراعتها مرة أخرى .

وذلك بحضور المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والمهندس أحمد رمضان رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس شعبان السيد مدير الجمعية الزراعية بناحية فيديمين.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس بركه قطب مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز حالتين على مساحة قيراط و12س عبارة عن أسوار بارتفاع 3 ولبشة خرسانية بناحية قرية دسيا.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس عبدالباقي يونس الاخن وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بتنفيذ ازالة ليلية لردع المخالفين ومنع التعديات فى المهد عن طريق الادارة الزراعية بابشواى ، وازاله اخرى بناء مخالف على ارض زراعية عبارة عن إقامة زرب بالبوص والافلاق والجريد على مساحة ١ قيراط للتخفى بالبناء خلفه بزمام ناحية العلوية.

وإزالة ثالثه منع بناء حالتي تعدى بالبناء ليلا الاولى عبارة عن مخالف على ارض زراعية عبارة عن اقامه زرب بالبوص والافلاق والجريد على مساحة ١ قيراط للتخفى بالبناء خلفه بزمام ناحية ابوجنشو، الثانية عبارة عن سور طولى بطول ٢٠م وبارتفاع ١م بزمام ناحية شكشوك وذلك اثناء مرور المهندس احمد قطب مدير جمعية العلويه والمهندس أحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي وعلى الفور تم ازاله المخالفه وردم الاساسات المعده للبناء بداخلها وتسليم موقع لمدير الجمعية للابلاغ فى حالة إعادة البناء مرة أخرى.