مانشستر سيتي يضيف الهدف الرابع في شباك ريال مدريد

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر سيتي الرابع، البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

هدف مانشستر سيتي الثالث جاء عن طريق مانشستر سيتي في الدقيقة 53 عن طريق فيل فودين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرناندينيو من الجهة اليمنى.

رد ريال مدريد جاء سريعًا عن طريق البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 55 بعد مراوغته لفيرناندينيو واقتحامه منطقة جزاء مانشستر سيتي ليسكن الكرة الشباك.

هدف مانشستر سيتي الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

وسجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين، مستغلًا خطأ فادح من ديفيد ألابا في إبعاد الكرة.

مانشستر سيتي كاد أن يسجل الهدف الثالث عن طريق رياض محرز في الدقيقة 26 من انفراد تام بمرمى كورتوا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 33 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرلاند ميندي من اليسار.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جون ستونز - إيمريك لابورت - روبين دياز - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: رودري - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - جابريال خيسوس - فيل فودين

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما