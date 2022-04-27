غير متزنة نفسياً.. منة عرفة: «محتاجة دكتور نفسي» وتكشف قيمة مهرها|فيديو

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، تفاصيل عن حالتها النفسية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة نفسيًا.

وأضافت منة عرفة، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن كنت أبحث جديًا على دكتور نفسي، لافتة إلي أنها تشعر بأنها غير متزنة نفسياً، وخاصة خلال الفترة الأخيرة.





فيما فجرت الفنانة منة عرفة، مفاجأة عن قيمة مهرها من زوجها الفنان محمود المهدي، مؤكدة قيمة مهري 200 ألف جنيه فقط.

وأضافت منة عرفة، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن: "كل ما نيجي نعمل فرح يحصل حاجة ما لبستش أبيض ولا حتى عملت خطوبة، لكن إحنا أول ما أتجوزنا كنا مقررين نعمل كتب الكتاب وبعدين نعمل فرح".