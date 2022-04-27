شيخ الأزهر: ما يمر به عالمنا اليوم يشجعنا كمسلمين بالتمسك بالقرآن الكريم

تقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولشعب مصر وللأمة العربية والإسلامية بأطيب الأمنيات وأخلص الدعوات فى هذه المناسبة الطيبة المباركة والاحتفال بليلة القدر وأن يعيد هذا الشهر الكريم بالأمن والأمان والاستقرار .

الاحتفال بذكرى نزول القرآن

وأضاف "الطيب"، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بـ ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى، أن ما يمر به عالمنا اليوم من ظروف قاسية يشجعنا نحن المسلمين بالتمسك بالاحتفال بذكرى نزول القرآن الكريم هذا النور الآلهى الذى أضاء العالم كله فى فترة زمنية قصيرة مدهشة قضى فيها على الفوضى والاضطراب وترسخ فيها نظام أخلاقى رفيع المستوى عبر فتوحات إسلامية غيرت مجرى التاريخ الإنسانى .

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة بالتجمع الخامس.