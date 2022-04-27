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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيب: القرآن دعا الناس السلام والتعاون وتجنب القتال

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن الإسلام يدعو للسلام والتعاون وتجنب القتال إن أمكن وهم بذلك ينفذون تعليمات نبينا صلى الله عليه وسلم وأوامره التي يقول فيها "أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو".

وأضاف “الطيب”، خلال كلمة المذاعة أمام الرئيس السيسى فى ليلة القدر، أن أصبح القتال ضرورةً فلا مفر من مواجهة المعتدى المقاتل، كثيراً من علماء الغرب قالوا أن السبب الصحيح لتفسير ظاهرة فتوحات المسلمين المدهشة هو القرآن.

ضرورة قيم العدل والمساواة

 أشار شيخ الأزهر، إلى أن القرآن دعا الناس إلى ضرورة قيم العدل والمساواة وحرية الاعتقاد، وإحلال مبدأ التعارف بديلاً لمبدأ الصراعات والحروب.

أحمد الطيب المسلمين شيخ الأزهر الرئيس السيسي ليلة القدر العدل والمساواة

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