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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يرتبط مرض السكري والملاريا ؟.. دراسة توضح

الملاريا
الملاريا

تشير الدراسات إلى أنه في بعض البلدان ، يرتبط مرض السكري والأمراض المعدية مثل الملاريا ، حيث أن مرض السكري ، الذي يحدث أساسًا بسبب التكيف مع نمط الحياة غير الصحي والوراثة ، قد يؤثر على جهاز المناعة لدى الناس ويعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالملاريا .

أظهرت دراسة الحالات والشواهد التي أجريت على البالغين في غانا (غرب إفريقيا) أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 معرضون لخطر الإصابة بالعدوى بنسبة 46 في المائة بسبب المتصورة المنجلية ، وهو طفيلي يسبب الملاريا لدى البشر. 

 

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كيف يرتبط مرض السكري والملاريا؟ 

يعتبر كل من مرض السكري والملاريا شائعين في البلدان النامية وهما من القضايا الصحية العالمية الرئيسية، على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الاثنين في العديد من الدراسات ، إلا أن بعض الدراسات تذكر أن الملاريا توجد بشكل شائع في مرضى السكر. 

ويمكن أن تؤثر الملاريا أثناء الحمل على نمو الطفل وتطوره وتؤدي إلى حالات مثل فقر الدم وانخفاض الوزن عند الأطفال حديثي الولادة. 

غالبًا ما يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري ومقاومة الأنسولين والسمنة، إذا تمت إدارة الملاريا أثناء الحمل بشكل فعال في الوقت المناسب ، يمكن بسهولة الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين أصيبوا أيضًا بمرض الملاريا الأوالي المتصورة المنجلية أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الملاريا بثلاث مرات مقارنة بغير مرضى السكري. 

الملاريا السكري كيف يرتبط مرض السكري والملاريا اعراض الملاريا ​​​​​​​health

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