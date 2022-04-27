تربية جامعة حلوان: توضح أنواع الغذاء الصحى للطفل

قدمت الدكتورة فادية يوسف عبد المجيد أستاذ صحة وتغذية الطفل بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان عددًا من النصائح الهامة لتقديم فطار وغذاء صحي الأطفال خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بخدمة المجتمع، واهتمام كلية التربية بالصحة النفسية والجسدية للأطفال خاصةً في شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

أوضحت الكلية أنواع الغذاء الصحى للطفل فى شهر رمضان كالآتي:

التمر: فتناول التمر عند البدء في وجبة الإفطار مهم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة، والتي تساعد على الحد من الإصابة بفقر الدم، وتعويض النقص في السكريات بالجسم.

اللحوم والدواجن : يجب إدراج اللحوم والدواجن على وجبة الإفطار، وهذا لأنها مصدر مميز للبروتين والذي يساعد على تقوية عظام الأطفال وبناء أجسادهم.

الشوربة: يجب أن يقدم إلى الطفل في بداية وجبة الإفطار طبق من الشوربة، والذى يحتوى على الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الطفل، ومنها شوربة اللحم أو الدجاج، وشوربة العدس أو شوربة الخضراوات.

الخضراوات: من المهم أن يتواجد على وجبة الإفطار أو السحور الخضراوات، والتي من الممكن تقديمها في طبق من السلطة، وهذا لأن الخضراوات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف.

منتجات الألبان: يجب أن تتواجد منتجات الألبان على وجبة السحور، والتي تتمثل في اللبن الرائب أو الزبادي أو كوب من اللبن الساخن، ويجب أن يتم تناولها خلال شهر رمضان بشكل يومي حفاظا على صحة الطفل.