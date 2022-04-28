يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوي

أعلنت شركة يوتيوب، أمس الثلاثاء عن توسيع ميزة Super Thanks لتشمل جميع المبدعين المؤهلين في برنامج شركاء YouTube.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تتيح ميزة يوتيوب الجديدة Super Thanks، للمشاهدين التلميح لمنشئي المحتوى بشأن مقاطع الفيديو الفردية التي تم تحميلها، حيث سيكون المستخدم قادرا على دفع إكرامية لمنشئ المحتوى المفضل لديه بعملته المحلية ما يتراوح بين 2 و 50 دولارا أمريكيا.

يوتيوب تسمح لك بدفع إكرامية لمنشئي المحتوى

وتقول الشركة إن ملايين المبدعين في 68 دولة سيتمكنون الآن من الوصول إلى ميزة تحقيق الدخل الجديدةن فقبل هذا التوسيع، كانت الميزة متاحة لعدد عشوائي من المبدعين، والآن يمكن لمنشئي المحتوى المؤهلين تمكين الميزة عبر YouTube Studio.

وسيظهر الخيار الجديد في تطبيق "يوتيوب" بجوار زر التنزيل، ويطلق عليه اسم "شكرا"، وعند النقر عليها، يتم منحك خيار تحديد المقدار الذي تريد دفعه، حيث سيتم عرض تبرعك كتعليق أسفل الفيديو.

وبمجرد إرسال Super Thanks، سترى صورة GIF متحركة مباشرة على فيديو القناة، ويمكنك إرسال تعليق يسلط الضوء على عملية الشراء التي قمت بشرائها، والتي يتمتع منشئو المحتوى بخيار الإعجاب.

وتعد ميزة Super Thanks، هي إحدى ميزات YouTube Digital Good المدفوعة، وهي ما يطلق عليه النظام الأساسي أي منتج يتيح للمعجبين الدفع لمنشئي المحتوى مباشرةً.

ويحتوي يوتيوب أيضا على ميزة Super Chat لتحقيق الدخل، وهي طريقة للمبدعين لكسب المال من البث المباشر، وهناك أيضا ميزة Super Stickers التي تستهدف المعجبين الذين يرغبون في إظهار دعمهم والتواصل مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم.

ويوفر يوتيوب 3 طرق أخرى للدفع المباشر لمنشئ المحتوى المفضل لديك، وهناك عضويات في القناة، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تقديم اشتراكات شهرية مدفوعة، وهي تتيح للمشاهدين دعم منشئي المحتوى لمقاطع فيديو محددة تم تحميلها.

وحتى موقع إنستجرام، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال مدفوعات لمنشئي المحتوى أثناء البث المباشر عبر ميزة الشارات، ولا يوفر طريقة لإرسال دفعة لمرة واحدة مقابل المنشورات أو مقاطع ريلز، ومن المثير للاهتمام، أن Tumblr لديها ميزة تسييل الأموال التي تتيح للمستخدمين إرسال دفعة لمرة واحدة مقابل المنشورات على النظام الأساسي.