عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوي

يوتيوب
يوتيوب

أعلنت شركة يوتيوب، أمس الثلاثاء عن توسيع ميزة Super Thanks لتشمل جميع المبدعين المؤهلين في برنامج شركاء YouTube.


وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تتيح ميزة يوتيوب الجديدة Super Thanks، للمشاهدين التلميح لمنشئي المحتوى بشأن مقاطع الفيديو الفردية التي تم تحميلها، حيث سيكون المستخدم قادرا على دفع إكرامية لمنشئ المحتوى المفضل لديه بعملته المحلية ما يتراوح بين 2 و 50 دولارا أمريكيا.

 

يوتيوب يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي "آي أو إس"

تعليقات غير مرغوب فيها.. تحذيرات من حيلة خطيرة على يوتيوب لسرقة الأموال

 

يوتيوب تسمح لك بدفع إكرامية لمنشئي المحتوى

وتقول الشركة إن ملايين المبدعين في 68 دولة سيتمكنون الآن من الوصول إلى ميزة تحقيق الدخل الجديدةن فقبل هذا التوسيع، كانت الميزة متاحة لعدد عشوائي من المبدعين، والآن يمكن لمنشئي المحتوى المؤهلين تمكين الميزة عبر YouTube Studio.

وسيظهر الخيار الجديد في تطبيق "يوتيوب" بجوار زر التنزيل، ويطلق عليه اسم "شكرا"، وعند النقر عليها، يتم منحك خيار تحديد المقدار الذي تريد دفعه، حيث سيتم عرض تبرعك كتعليق أسفل الفيديو.

وبمجرد إرسال Super Thanks، سترى صورة GIF متحركة مباشرة على فيديو القناة، ويمكنك إرسال تعليق يسلط الضوء على عملية الشراء التي قمت بشرائها، والتي يتمتع منشئو المحتوى بخيار الإعجاب.

وتعد ميزة Super Thanks، هي إحدى ميزات YouTube Digital Good المدفوعة، وهي ما يطلق عليه النظام الأساسي أي منتج يتيح للمعجبين الدفع لمنشئي المحتوى مباشرةً. 

ويحتوي يوتيوب أيضا على ميزة Super Chat لتحقيق الدخل، وهي طريقة للمبدعين لكسب المال من البث المباشر، وهناك أيضا ميزة Super Stickers التي تستهدف المعجبين الذين يرغبون في إظهار دعمهم والتواصل مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم.

ويوفر يوتيوب 3 طرق أخرى للدفع المباشر لمنشئ المحتوى المفضل لديك، وهناك عضويات في القناة، حيث يمكن لمنشئي المحتوى تقديم اشتراكات شهرية مدفوعة، وهي تتيح للمشاهدين دعم منشئي المحتوى لمقاطع فيديو محددة تم تحميلها.

وحتى موقع إنستجرام، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال مدفوعات لمنشئي المحتوى أثناء البث المباشر عبر ميزة الشارات، ولا يوفر طريقة لإرسال دفعة لمرة واحدة مقابل المنشورات أو مقاطع ريلز، ومن المثير للاهتمام، أن Tumblr لديها ميزة تسييل الأموال التي تتيح للمستخدمين إرسال دفعة لمرة واحدة مقابل المنشورات على النظام الأساسي.

يوتيوب YouTube ميزة يوتيوب Super Thanks ميزة يوتيوب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق في سوق الجمعة بأكتوبر

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

موضوعات متعلقة

سياسة نظام التواصل.. ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

تغريدة من عام 2017 تكشف عن رغبة إيلون ماسك في شراء تويتر

مقابل بيع تويتر لـ"إيلون ماسك".. جاك دورسي سيحصل على 978 مليون دولار لهذا السبب

لحماية هاتفك وبياناتك.. تعرف على أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لهواتف أندرويد

ترشيحاتنا

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوي

باحث اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تهيئ المناخ للاستثمار.. فيديو

الكلمات المتقاطعة.. دواء ووقاية لعقل الكبار والصغار

هل ليلة القدر في 27 رمضان ؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق: اغتنموا ما تبقى

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام

دعاء ليلة القدر للرزق.. 3 كلمات تمدك من خزائن الله بغير حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ