عاجل
أخبار التعليم| آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان أخبار الفن| وفاة الفنانة فاطمة مظهر .. تصريحات نجوم مسلسل انحراف أخبار الرياضة.. كلوب يتجاهل محمد صلاح ويتمنى تتويج ماني بالكرة الذهبية.. بيان ساخر من الاتحاد الجزائري على تصريحات إيتو أخبار السيارات| لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي.. مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز على أرض سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟.. موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سياسة نظام التواصل.. ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

أعرب الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، عن حاجة منصة تويتر "Twitter"، لإجراء بعد التغييرات المهمة لسياسة نظام التواصل الذي يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم.

 

"ميتا" تفتتح أول متجر لبيع أجهزة الواقع الافتراضي.. تفاصيل
 

كشفت شركة ميتا Meta، التي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك، عن افتتاح أول منفذ تجزئة في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز "ميتافيرس metaverse" حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين.

 

آبل تستبدل سماعات AirPods Pro المعيبة مجانا لفترة محدودة
 

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة حاليا على توفير سماعاتها AirPods Pro كبديل مجاني  للمستخدمين الذين واجهتهم عيوب تقنية بالسماعة اللاسلكية، وتتيح مصنعة آيفون البرنامج لفترة محدودة والذي ستيم إزالته فيما بعد.

 

موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة
 

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد، والذي يعد أقوى هاتف أندرويد للعام الحالي وسينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

 

لخلافات سابقة.. مخاوف في السعودية من شراء "ماسك" لـ تويتر وتركيا سعيدة
 

استحوذ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، على شركة تويتر Twitter، يوم الاثنين الماضي، مقابل 44 مليار دولار وذلك بعد إعلان  الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.

 

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوى
 

أعلنت شركة يوتيوب، أمس الثلاثاء عن توسيع ميزة Super Thanks لتشمل جميع المبدعين المؤهلين في برنامج شركاء YouTube.

 

آبل تستبدل سماعات AirPods Pro المعيبة مجانا لفترة محدودة
 

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة حاليا على توفير سماعاتها AirPods Pro كبديل مجاني  للمستخدمين الذين واجهتهم عيوب تقنية بالسماعة اللاسلكية، وتتيح مصنعة آيفون البرنامج لفترة محدودة والذي ستيم إزالته فيما بعد.

 

بسعر منافس.. فيفو تطلق هاتف Vivo T1x لشبكات 5G و 4G

أطلقت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo T1x، والذي ينطلق إلى الأسواق بإصداريه 5G و 4G مقابل سعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا السعودية تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .. أفضل دعاء فى ليلة القدر

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| تغريدة من عام 2017 تكشف رغبة إيلون ماسك في شراء تويتر.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق قسم أمان جديدًا في متجر التطبيقات.. أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

أخبار التكنولوجيا.. مسئولون بإدارة بايدن متخوفون من عودة ترامب لتويتر.. وجيف بيزوس يثير الجدل حول نفوذ الصين

جيف بيزوس يثير الجدل حول نفوذ الصين على تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك

ترشيحاتنا

تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات التي لا تتمتع بأي إعفاءات

أخبار التكنولوجيا| ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟.. موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

وظائف جديدة بمعهد بحوث البترول| كافة التخصصات المطلوبة

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ