أخبار التكنولوجيا| ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟.. موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعرب الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، عن حاجة منصة تويتر "Twitter"، لإجراء بعد التغييرات المهمة لسياسة نظام التواصل الذي يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم.

كشفت شركة ميتا Meta، التي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك، عن افتتاح أول منفذ تجزئة في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز "ميتافيرس metaverse" حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين.

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة حاليا على توفير سماعاتها AirPods Pro كبديل مجاني للمستخدمين الذين واجهتهم عيوب تقنية بالسماعة اللاسلكية، وتتيح مصنعة آيفون البرنامج لفترة محدودة والذي ستيم إزالته فيما بعد.

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد، والذي يعد أقوى هاتف أندرويد للعام الحالي وسينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

لخلافات سابقة.. مخاوف في السعودية من شراء "ماسك" لـ تويتر وتركيا سعيدة



استحوذ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، على شركة تويتر Twitter، يوم الاثنين الماضي، مقابل 44 مليار دولار وذلك بعد إعلان الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوى



أعلنت شركة يوتيوب، أمس الثلاثاء عن توسيع ميزة Super Thanks لتشمل جميع المبدعين المؤهلين في برنامج شركاء YouTube.

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة حاليا على توفير سماعاتها AirPods Pro كبديل مجاني للمستخدمين الذين واجهتهم عيوب تقنية بالسماعة اللاسلكية، وتتيح مصنعة آيفون البرنامج لفترة محدودة والذي ستيم إزالته فيما بعد.

أطلقت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo T1x، والذي ينطلق إلى الأسواق بإصداريه 5G و 4G مقابل سعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.