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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتوجيه من القيادة السياسية|رئيس جامعة طنطا: تعيين 99 معيدًا بكلية الطب

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين 99 معيد بكلية الطب بالجامعة فى الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الكوادر البشرية الطبية المؤهلة على أعلى مستوى لمواجهة وباء كورونا، وذلك وفقًا للإعلان الرسمى المنشور بتاريخ 2021/10/14.

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جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبة الدكتور أحمد عطا، ووفد من نواب الغربية ضم كل من النائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والنائب محمد مرعى، النائب اللواء الدكتور عبد الله أحمد الشيخ ، النائب عامر الشوربجى، النائب أحمد يحيى الجحش، والنائب أحمد  حماد، والنائب اللواء غباشى بدير ، النائبة ليلى احمد ابو اسماعيل، النائبة أمال عبد الحميد، النائب الدكتور عبد المتعم شهاب، النائب احمد دراج ، النائب على عز، النائب محمد زايد، النائب حامد جلال جهجه، والنائب محمد فايد، والنائب سمير عيسى، والنائبة ايرينى ثابت، والنائبة دعاء عريبي.

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أضاف رئيس الجامعة أن هذه الوظائف في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولائحته الأطباء المقيمين والقرارات المنظمة لذلك، وفقًا للإعلان المنشور بالصحف المصرية بشأن الإعلان عن هذه الوظائف.

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بتوجيه من القيادة السياسية|رئيس جامعة طنطا: تعيين 99 معيدًا بكلية الطب

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